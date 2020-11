Symptômes, causes, traitements... tout savoir sur l'arthrose

Elle touche 9 à 10 millions de Français et est même la première cause de consultation après les maladies cardio-vasculaires dans les pays développés. Pourtant, l'arthrose est relativement mal connue du grand public. Dans "Sans Rendez-vous", Charlotte, une auditrice d'Europe 1, demande d'ailleurs au docteur Jimmy Mohamed de lui en dire un peu plus sur cette pathologie qui touche généralement "la colonne vertébrale, les genoux, les chevilles, les mains, les hanches et les épaules".

Quels sont les symptômes de l'arthrose ?

La manifestation la plus simple à détecter est une douleur qui est le plus souvent "mécanique", indique Jimmy Mohamed. C'est-à-dire qu'elle "augmente en mouvement et disparaît si on se repose, sauf en cas de poussée inflammatoire". Cette douleur peut se "manifester dès le matin au saut du lit, on parle alors de douleur de dérouillage". L'arthrose entraîne petit à petit une gêne à réaliser certains mouvements, un gonflement peut aussi survenir au niveau de l'articulation touchée. Ce dernier est lié "à la production excessive de liquide synovial en réaction à la lésion du cartilage". Des déformations des articulations peuvent également apparaître.

Quelles en sont les causes ?

"On ne connaît pas encore les causes exactes de l'arthrose, mais certains facteurs de risques sont identifiés : surpoids, obésité, diabète, génétique…" Ce qui est sûr, c'est que "le risque de souffrir d'arthrose augmente avec l'âge car le cartilage se fragilise avec le temps."

Comment se traite l'arthrose ?

Par la prise d'antalgiques et/ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Des anti-inflammatoires locaux, en pommade, gel ou patch, peuvent être également prescrits, "notamment pour les petites articulations", précise Jimmy Mohamed. Il est également possible d'avoir recours à des injections intra-articulaires de corticoïdes ou d’acide hyaluronique. Mais la durée de la cure doit être aussi courte que possible. Pour certains cas, comme une arthrose du genou ou de la hanche, une chirurgie peut être pratiquée.

Mais il existe aussi une prise en charge non médicamenteuse, indique le médecin. "Des séances de kiné, mais aussi, on ne le répètera jamais assez, une activité physique régulière et adaptée." Loin d'être une option, faire du sport est même "un traitement à part entière".