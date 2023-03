Santé : qu'est-ce que la shigellose, cette maladie qui s'étend en France ?

Attention à cette maladie diarrhéique très contagieuse qui s'étend dangereusement dans l'Hexagone. Inconnue pour beaucoup, elle est communément appelée la shigellose et provient de la bactérie Shigella. Dans un communiqué, l'Institut Pasteur a signalé la hausse en France de souches de Shigella sonnei qui sont "hautement résistantes aux antibiotiques". Notamment mortelle dans les pays en développement, la shigellose possède un "haut potentiel épidémique" qui inquiète particulièrement les scientifiques. Les cas sont principalement détectés au sein de la communauté homosexuelle, chez les hommes.

Les symptômes de la shigellose varient en fonction de la gravité, mais ils se caractérisent surtout par des "douleurs abdominales souvent accompagnées de vomissements". Les selles peuvent ainsi devenir très fréquentes, allant parfois jusqu'à l'hémorragie. En cas de complication, le patient peut être en hypoglycémie, déshydraté ou encore être victime d'une occlusion intestinale. "Les formes de graves peuvent aboutir à la mort", détaille l'Institut Pasteur.

Une maladie résistante aux antibiotiques

Bien que cette maladie soit guérissable, sa résistance aux antibiotiques "dits de première ligne" est très problématique. Contrairement aux autres maladies diarrhéiques qui sont plutôt courantes au quotidien, celle-ci oblige le patient à se munir d'antibiotiques bien plus rares sur le marché et dont le prix est également doublé. D'après l'Institut Pasteur, ces souches ont été détectées en Australie, aux États-Unis, en Angleterre et en France.

Encore trop récente pour les scientifiques, cette bactérie demande encore de nombreuses études et recherches pour mieux apprendre à l'identifier mais également à la soigner. "Des essais thérapeutiques sont indispensables pour identifier des antibiotiques efficaces par voie orale pour traiter ces souches de Shigella hautement résistantes", précise la fondation française. La shigellose tuerait environ 200.000 personnes dans le monde tous les ans.