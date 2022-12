Trois astuces pour pratiquer sereinement des activités sportives en couple

Et si faire du sport avec son conjoint était la meilleure idée pour se motiver et tenir ses objectifs ? Pour les couples, la question se pose, tant il est parfois difficile de trouver la motivation à pratiquer régulièrement une activité physique seul. Dans l'émission Bienfait pour vous, le chroniqueur sport de l'émission Akim Mzakar livre trois astuces pour faire du sport en couple, sans créer de tensions.

Avoir les mêmes objectifs

Différence de niveaux, des esprits trop compétitifs qui entrent en collision... Faire du sport en couple peut souvent créer des conflits. Tout l'inverse de l'objectif de départ des amoureux, souligne Akim Mzakar. "Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde et d'être animé par les mêmes objectifs. Parce que, si dans le couple, il y a une personne qui par exemple a des objectifs démesurés ou aux antipodes de son ou sa partenaire, ça peut créer un sentiment de rivalité. Ou alors, une personne peut se sentir lésée".

"Donc finalement, la personne un peu en retrait va se taire pendant un certain nombre de cours, jusqu'à atteindre un point de non-retour et dire : 'J'en ai marre", note le coach sportif.

Échanger autour de ses envies

Car pour créer une cohésion de couple lors d'une activité physique, il faut connaître les besoins de l'autre, note Akim Mzakar. "Avant d'aller attaquer une séance quelconque, il faut vraiment discuter sur les raisons de chacun, pour faire du sport ensemble. Parfois, c'est sportif, parfois c'est juste une excuse pour être tous les deux", explique-t-il au micro d'Europe 1. En revanche, "dès qu'il faut préparer quelque chose, comme un marathon, là on change de dimension et on délaisse l'activité en duo pour entrer dans quelque chose de plus personnel. Donc attention", ajoute le chroniqueur de Bienfait pour vous.

Privilégier les sports en duo

Si pratiquer du sport à deux a souvent pour objectif de garder une certaine motivation et tenter de dépasser ses limites, courir, danser ou nager ensemble peut avoir un autre objectif : redécouvrir l'autre sous un nouveau jour, promet Akim Mzakar. "Les enfants, les courses, le ménage, le boulot, les devoirs... La routine peut rapidement créer une mauvaise dynamique. Mais en se lançant dans des activités comme de l'aquabiking, du fitness, on redécouvre l'autre sous un nouveau jour !", assure le coach.

Fait amusant, certaines activités, comme la boxe, peuvent également réduire les tensions au sein du couple, souligne le chroniqueur sport. "Ce que je fais généralement, c'est que j'autorise l'un des deux à pouvoir toucher l'autre, sans lui faire mal. Et l'autre n'a pas le droit de répondre. Et très souvent, ça permet de régler les problèmes et à la fin, on se sent beaucoup mieux", conclut-il.