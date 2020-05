Prix du produit, attitude du médecin : de quoi dépend l'effet placebo d'un médicament ?

INTERVIEW

Il arrive, en médecine, que le corps et l'esprit se rencontrent et oeuvrent tous les deux à la guérison. Depuis de nombreuses années, les scientifiques se penchent sur les mystères du fameux "effet placebo", ce phénomène de guérison sans médicament contenant un principe actif. C'est le cas du Dr Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Le pouvoir de guérir. Invité lundi de Sans rendez-vous, sur Europe 1, il a livré quelques explications aux auditeurs d'Europe 1.

Qu'est ce que l'effet placebo ?

Dérivé du latin "placebo", qui signifie "je plairai", un placebo est "un médicament qui n'a pas de propriété thérapeutique en lui-même", tandis que l'effet placebo est "l'effet thérapeutique qu'a ce médicament, alors que chimiquement, il est inerte", explique Michel Raymond.

L'importance du rôle du médecin

C'est surtout l'attitude du médecin prescrivant le médicament qui influe sur la force de cet effet placebo, assure Michel Raymond. "Plus il est empathique et avenant, plus il passe de temps avec le patient, plus l'effet placebo va être important." Le rôle du médecin est encore plus important pour les enfants, "car l'adulte est une personne impressionnante", ajoute le membre du CNRS, qui précise que "les études montrent que l'effet placebo diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit".

Par ailleurs, explique encore Michel Raymond, l'effet placebo est souvent plus important quand on est soigné par une femme, car "en général, les femmes médecins sont plus empathiques, et cela a des conséquences sur la guérison". Et de poursuivre : "Une étude aux Etats-Unis a montré que cela entrainait une baisse de mortalité, et que quand les gens étaient soignés par des hommes plutôt que par des femmes, cela faisait une surmortalité de 0,42%".

D'autres facteurs peuvent modifier cet effet placebo, comme par exemple le prix du médicament (plus il est cher et plus l'effet placebo sera important), ou encore l'étiquetage du produit. "On interprète qu'un prix élevé a un meilleur effet, car un médicament plus cher est quelque chose de plus précieux, de plus important", développe l'invité d'Europe 1. Mais martèle-t-il, "le véritable effet passe par l'importance que le médecin accorde à son patient".

Quid de l'homéopathie ?

Pour Michel Raymond, l'importance du médecin est particulièrement illustrée par les traitements homéopathiques, devenus des exemples emblématiques de l'effet placebo. "On sait qu'il n'ont aucune efficacité, puisqu'il n'ont aucune molécule active. Mais le médecin homéopathe passe énormément de temps avec son patient, un heure en moyenne, contre moins d'un quart d'heure pour un médecin traditionnel", assure-t-il, "et cela suscite un effet placebo beaucoup plus fort".