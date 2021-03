Trop sucrées, mauvaises pour les dents et peu efficaces : pourquoi il faut se méfier des boissons énergisantes

Particulièrement en hiver ou lors d'épisodes de fatigue, la tentation est parfois grande de céder à l'attrait d'une boisson énergisante pour bénéficier d'un coup de boost. Mais alors que le marketing autour de ces boissons vante souvent leurs impact immédiat sur notre énergie, en réalité, elles sont non seulement peu efficaces, mais sont en plus mauvaises pour la santé, rappelle le docteur Jimmy Mohamed, sur Europe 1.

"Il ne faut pas confondre les boissons énergisantes de celles qui sont énergétiques, qui sont strictement différentes, même si les industriels jouent sur cette confusion. Les boissons énergétiques, elles, s'adressent aux sportifs dans le cadre d'activités physiques intenses comme le vélo ou la course à pied. Elles vont contenir de l'eau pour s'hydrater, un peu de sucre, qui peut être rapide ou lent en fonction de l'exercice, des sels minéraux comme le sodium, du potassium ou du magnésium, que vous allez perdre pendant un effort prolongé.

Les boissons énergisantes n'apportent pas d'énergie

Ces boissons contiennent aussi des vitamines du groupe B, à la différence des boissons énergisantes qui, contrairement à leur appellation, ne vont pas apporter d'énergie. C'est quasiment une publicité mensongère. Elles vont vous apporter simplement des calories et des excitants.

Ces boissons participent à la croissance de l'obésité, car l'un des ingrédients est le sucre. Il y en 10 grammes pour 100 ml dans une canette. Vous pouvez avoir l'équivalent de 10 morceaux de sucre simplement en buvant une canette. Cela veut dire que dès que vous avez bu ça, vous avez quasiment dépassé le nombre de sucre par jour recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.

Déshydratation, caries

Ces boissons sont aussi propices au développement des caries. Certaines études évoquent même leur potentiel érosif sur vos dents, qui pourrait être supérieur aux autres boissons sucrées, car elles sont plus acides. Par ailleurs, ces boissons énergisantes contiennent beaucoup de caféine. Sur le court terme, ça va un peu augmenter votre vigilance, mais si vous buvez d'autres cafés ou d'autres boissons énergisantes, vous allez avoir simplement les effets secondaires de la caféine, c'est-à dire de la tachycardie et de l'énervement. Et si, en plus, vous faites du sport, cette consommation va participer à la déshydratation.

Enfin, elles vont potentialiser les effets de l'alcool, en particulier chez les plus jeunes. Le risque majeur est la toxication à l'alcool. Consommez donc ces boissons de la façon la plus limitée possible."