Pour le goûter des enfants, privilégiez "un petit goûter hyper simple" aux biscuits industriels

INTERVIEW

L'association 60 millions de consommateurs a passé à la loupe les ingrédients de 36 paquets de biscuits. Et la conclusion sans appel est la suivante : quelle que soit la marque, il vaut mieux les éviter au quotidien. Raphaël Gruman, médecin-nutritionniste, explique à Europe 1 qu’il est préférable de privilégier les biscuits maison ou de revenir aux basiques.

Sur les 36 biscuits étudiés par 60 millions de consommateurs, 32 écopent de la lettre E, soit la plus mauvaise note sur l’échelle Nutri-Score. Ils sont jugés trop sucrés, trop gras, et même parfois trop salés. Selon les scientifiques, il ne faut donc pas en manger tous les jours, mais seulement occasionnellement. "Les consommer au quotidien pourrait générer un surpoids, voire de l’obésité", prévient Raphaël Gruman, également spécialiste de la prise en charge des enfants et adolescents en surpoids.

Des additifs et des cancers

Mais ce n’est pas tout. Certains peuvent contenir jusqu’à 20 ingrédients et plus d'une dizaine d’additifs. Des composants "qui sont délétères pour la santé et qui peuvent à terme poser des problèmes, notamment de cancer, puisqu’on a beaucoup d’additifs et de produits transformés", résume le médecin-nutritionniste.

Pour le goûter, il est donc préférable de choisir des biscuits secs et bio. "Ils sont gras mais pas forcément trop sucrés et, surtout, ce qui est intéressant, c’est la qualité des ingrédients et la recette. Ils sont, on va dire, un peu plus proches des recettes traditionnelles. C’est souvent de la farine, de l’eau, du beurre et ils contiennent moins d’additifs", explique Patricia Chairopoulos du magazine 60 millions de consommateurs.

"Un quart de baguette et quatre carrés de chocolat"

Il est aussi préférable de glisser dans le cartable de ses enfants des biscuits faits maison "car on va avoir des ingrédients beaucoup plus basiques : du beurre, de la farine, un petit peu de sucre, du chocolat, des ingrédients sains et qui ne vont pas poser de problèmes pour la santé à condition d’en consommer occasionnellement", remarque le nutritionniste.

Et si on manque de temps, il est préférable de se tourner vers "un petit goûter hyper simple", selon Raphaël Gruman. "Un quart de baguette, de préférence tradition ou un pain complet avec des fibres et quatre carrés de chocolat. Le petit déjeuner qu’on prenait il y a longtemps et qui a fait ses preuves", note le nutritionniste.