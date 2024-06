Qu'est-ce que le Valium, ce médicament pris à haute dose par Céline Dion pour soulager ses douleurs ?

"Des médicaments très dangereux" qu'elle a avoués avoir pris avec excès. Dimanche soir, dans un entretien accordé à la journaliste Anne-Claire Coudray sur TF1, la chanteuse Céline Dion est revenue sur son combat contre le syndrome de la personne raide, maladie dont elle souffre et qui l'a tenue éloignée de la scène pendant de longs mois.

Pour soulager cette pathologie auto-immune, qui provoque des spasmes, d'intenses douleurs et des difficultés à bouger, l'artiste dit avoir eu recours à une kyrielle de traitements médicamenteux, notamment la prise de "Valium", avant même que sa maladie ne soit officiellement diagnostiquée. "Au début, ça aidait un peu. Mais très rapidement, il fallait que les doses montent", a avoué la chanteuse, parfois à court de solution pour soulager la douleur.

Un risque de dépendance

Le Valium est décrit par le Vidal, site de référence des produits de santé, comme un "anxiolytique (tranquillisant) de la famille des benzodiazépines". Utilisé, entre autres, pour lutter contre l'anxiété "lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants (anxiété généralisée, crise d'angoisse...)" mais aussi dans le cadre de sevrages alcooliques, il permet également de traiter les convulsions, spécialement chez les enfants.

Mais comme tout médicament, il comporte des risques de dépendance, surtout en cas de prise prolongée. Un danger accru "chez les personnes ayant déjà présenté une dépendance à d'autres médicaments, substances ou à l'alcool". Lors d'une interview diffusée le mercredi 11 juin sur NBC News, Céline Dion avait révélé avoir pris jusqu'à 90 milligrammes de Valium pour tenir jusqu'à la fin d'un spectacle, alors que la posologie recommandée excède rarement 15 milligrammes par jour.

"Ne souffrez pas seul"

Par ailleurs, le Valium présente également plusieurs effets indésirables : "sensation d'ivresse, maux de tête, somnolence (en particulier chez la personne âgée), ralentissement des idées, fatigue, sensation de faiblesse musculaire, baisse de la libido, éruption cutanée avec ou sans démangeaisons, vision double", énumère le Vidal. Ce médicament doit impérativement être ingéré sur prescription médicale. "La durée de prescription des anxiolytiques doit être la plus courte possible. Dans certaines situations, le traitement doit toutefois être prolongé. Il appartient alors au médecin de réévaluer périodiquement la nécessité de le poursuivre ou de l'interrompre", indique le Vidal.

Raison pour laquelle la chanteuse de 56 ans a appelé son public à la vigilance. "Ne vivez pas des douleurs seul. (...) Acceptez d'en parler, mais aussi de consulter. Ne souffrez pas seul", a-t-elle exhorté. Elle a toutefois annoncé sa volonté de remonter prochainement sur scène, plus d'un an et demi après sa dernière apparition. Un documentaire très attendu consacrée à l'artiste québécoise et baptisé Je suis : Céline Dion sortira le 25 juin prochain sur Amazon Prime Vidéo.