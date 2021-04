Qu'est-ce que le massage Kobido, qui "retarde les effets du vieillissement" ?

Prenez une noisette de crème, quelques gouttes d'huile et ajoutez plus ou moins d'eau en fonction des techniques utilisées pour faire "des manoeuvres drainantes" ou "de pétrissage". Voici la recette du Kobido, une forme de massage originaire du Japon qu'Europe 1 a testé pour vous avec la kinésithérapeute Marine Clermont, formée il y a six ans à cette technique auprès d'un maître japonais. Si le Kobido est désormais à la mode et proposé par de nombreux centres d'esthétisme, sa véritable version n'est pratiquée que par une poignée de personnes en France et peu d'élus dans le monde.

Une pratique datant du 15e siècle

Pourquoi le Kobido est-il si attractif ? Tout simplement parce que les défenseurs de cette pratique affirment qu'elle est capable d'embellir le visage. Le Kobido se concentre effectivement sur cette partie du corps. "On va surtout prévenir et retarder les effets du vieillissement" avec ce type de massage, précise Marine Clermont au micro d'Europe 1. Traduisible par "ancienne voie de la beauté", le kobido était de fait réservé à une élite à sa naissance au 15e siècle.

"C'est un massage issu de l'Anma, le massage traditionnel de médecine chinoise", raconte la kinésithérapeute. Celui-ci "partait du principe qu'il y avait un lien entre la beauté physique et la santé" et qu'au coeur de ce lien se trouvait "le visage, une zone de connexion des méridiens (des canaux par lesquels circuleraient l'énergie vitale du corps selon la médecine traditionnelle chinoise, ndlr) qui ont un effet à distance sur tous les systèmes : le système nerveux, digestif..." "C'était un massage qui était réservé à l'impératrice", ajoute Marine Clermont.

Faire en sorte que la peau "soit mieux nourrie"

Le Kobido est transmis de maître à disciple depuis maintenant 26 générations. Il recourt à plusieurs dizaines de techniques de massage à des vitesses et des intensités plus ou moins différentes sur toutes les parties du visage : le front, les yeux, les joues... Le but étant d'effectuer un lifting de la peau du visage. "On va surtout essayer de relancer la micro-circulation et le système lymphatique pour que la peau soit mieux nourrie et qu'elle élimine mieux les déchets", décrit Marine Clermont.

La kinésithérapeute explique aussi "travailler sur les muscles". "On va détendre tous les muscles qui sont à l'origine des rides d'expression", poursuit-elle. "Du coup, on va vraiment retarder les signes du vieillissement et on peut corriger certains choses comme les ridules ou des petits relâchements." Au delà de l'aspect esthétique, ce massage a bien sûr un effet relaxant et peut donc améliorer le sommeil, par exemple.

Il n'y a pas de réelle contre-indication à sa pratique. On évite toutefois de le pratiquer sur un visage avec de l'acné ou de l'eczéma, car le frottement de la peau de manière énergique peut ne pas être agréable, voire douloureux. Pour un "rajeunissement" maximum, il faut prévoir une dizaine de séances. Un massage d'une demi-heure coûte 90 euros. Mais il est aussi possible de se lancer seul à la maison avec des ouvrages. Marine Clermont a par exemple publié Auto-massages Kobido, pour un visage lissé et revitalisé.