Qu'est-ce que la roséole et comment la traiter chez les bébés ?

Forte fièvre, formation de plaques et de tâches roses sur le corps, dans la plupart des cas chez les bébés et les très jeunes enfants...Dans la rubrique "les maux du quotidien" de "Sans Rendez-vous", le docteur Jimmy Mohamed s'intéresse mardi à la roséole, cette infection virale que l'on peut avoir du mal à déceler au premier abord et qui ne s'attrape qu'une fois.

La roséole est-elle contagieuse ?

"C'est une infection virale, donc due à un virus, qu'on appelle l'herpès humain de type 6. Et d'ailleurs, on appelle la roséole la sixième maladie. C'est une infection qui va toucher essentiellement les enfants. Dans 90 % des cas, on l'attrape avant l'âge de 2 ans et il y a généralement un pic entre 7 et 13 mois.

On l'a quasiment tous eue à un moment, on l'a rencontrée, même si on ne va pas toujours faire cette éruption cutanée. Donc souvent, les parents ont tendance à l'oublier. La varicelle, ça marque, mais la roséole, un peu moins et ça évolue par petites épidémies. Avec la roséole, il y a une période d'incubation assez longue, de 5 à 15 jours. Ça veut dire que vous pouvez avoir des roséoles qui vont se diffuser tranquillement dans une crèche, dans une collectivité, et un peu moins dans la famille.

Comment reconnaître cette infection ?

Avant d'avoir des boutons roses, la première chose à observer, c'est la fièvre. Celle-ci peut être assez élevée, entre 39 et 40 degrés pendant facilement trois jours. C'est une fièvre qui va dérouter les parents parce qu'elle va être isolée : les bébés ne vont pas avoir le nez qui coule, ne vont pas tousser. Ils vont être un peu grognons, un peu fatigués, mais vont garder un bon état général. Parfois, il y a un peu de selles liquides qui peuvent entraîner une confusion avec la gastro-entérite. Mais au troisième jour, la température va baisser et au quatrième jour, vous avez une éruption cutanée avec des petites tâches roses sur le tronc, le thorax, l'abdomen, un peu les épaules et les jambes. Ces petites tâches ne vont jamais gratter. Et c'est cette éruption qui amène les parents à consulter.

Comment traiter la roséole ?

Les docteurs aiment bien les boutons parce que souvent, c'est signe d'une infection virale et il n'y a pas grand chose à faire. En revanche, les parents vont consulter très rapidement au bout de 24 heures de fièvre. À ce moment-là, on les rassure. On leur dit qu'il faut patienter, lui donner un peu de paracétamol. Mais les éruptions cutanées régressent spontanément en 24 à 36 heures. Assez vite, les boutons disparaissent sans laisser aucune cicatrice.

On ne donne pas de crème, d'anti allergique, ni de talc. D'ailleurs, le talc est contre-indiqué chez les enfants. Ça disparaît de façon spontanée, il n'y a aucune séquelle et l'enfant peut retourner très vite faire ses bêtises ou attraper d'autres infections virales. À noter également que lorsqu'un bébé a de la fièvre, on le découvre, on le fait boire et on ne surchauffe pas la pièce. Ce sont les trois seules mesures validées pour lutter contre la température."