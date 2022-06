Quels sont les aliments à consommer pour avoir une jolie peau avant l'été ?

Il n'y a pas que les carottes pour prendre soin de notre peau tout en mangeant. Dans l'émission Bienfait pour vous, Margaux Grosman, chroniqueuse culinaire, révèle ses astuces au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Une chronique que tous les gourmands vont apprécier, à quelques jours des grandes vacances d'été.

Consommer des fruits et légumes de type rouge orangé

Margaux Gorsman explique d'abord que "pour la santé et la beauté de la peau, on a besoin d'aliments riches en zinc, en acides gras essentiels et en antioxydants, dont le fameux bêta carotène". Ce dernier "va nous garantir un joli teint de pêche", poursuit la chroniqueuse, qui indique qu'on le trouve "dans les fruits et légumes rouges orangés type carotte, patates douces, mangues, tomates, abricots, melons". Certains légumes verts peuvent aussi faire l'affaire, souligne la chroniqueuse culinaire. Ce sont ceux qui contiennent de la bêta carotène. "Des brocolis, des épinards, de la mâche, du cresson", énumère Margaux Grosman sur Europe 1.

Des "superaliments" en contiennent aussi, comme le roukoum, un arbuste fruitier dont les graines possèdent 300 fois plus de bêta carotène que les carottes. "La bonne idée, c'est d'en ajouter une cuillère à soupe dans un litre et demi d'eau et d'en boire en continu pendant la journée. Ça va nous hydrater tout en préparant la peau au soleil." Margaux Grosman met aussi en avant la klamath, "une algue souvent qualifiée d'aliment vivant le plus complet de la planète".

Trouver des aliments riches en zinc

Le zinc "va lutter contre les imperfections de la peau", détaille la chroniqueuse. "On le trouve notamment dans les fruits de mer, surtout les huîtres, les moules et les crevettes." Il y a aussi les aliments qui contiennent les bons acides gras, "comme par exemple les omégas 3 qui vont jouer sur l'élasticité de la peau". Il faut donc privilégier dans l'assiette les poissons gras comme le saumon sauvage, les sardines, les maquereaux, sans oublier l'huile d'olive, l'avocat, les œufs bio et les fruits secs comme les amandes et les noix.

L'hydratation en eau pour protéger la peau de diverses agressions

Du côté des boissons, une seule permet de faire attention à la peau : c'est l'eau. "C'est le seul composant principal de notre peau", note la chroniqueuse. "Dans l'idéal, un litre et demi par jour, aromatisé avec du gingembre, du concombre, du citron ou des fruits et légumes riches en bêta carotène, pourquoi pas. L'hydratation, c'est la première règle pour protéger la peau des agressions, que ce soit du froid, du soleil, du vent ou de la pollution", ajoute Margaux Grosman.