Pourquoi les fruits français vont-ils être plus sucrés cette année ?

Les fortes chaleurs de ces derniers jours, et des prochains, qui provoquent jusqu'à des sécheresses dans certaines zones du pays auront malgré tout un effet bénéfique pour vos papilles : les fruits français seront beaucoup plus sucrés et donc plus savoureux. C'est ce qu'assure Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. "Si on a des pluies, on a des fruits qui sont plus gorgés d'eau et donc on ressent moins le sucre", commence-t-elle au micro d'Europe 1. "Si le fruit il est un peu moins gorgé d'eau, automatiquement son taux de sucre augmente et ça se sent beaucoup plus", assure la présidente.

Des fruits moins gorgés d'eau

"Après, on a tous les arômes qui se développent quand le fruit est un petit peu plus concentré, qu'il est moins gorgé d'eau." Et cela a un avantage certain pour les consommateurs, puisque lors d'"une année comme celle-ci, si le soleil continue, on aura des fruits beaucoup plus goûteux, plein de soleil, plein de sucre, plein d'arôme".

D'après Françoise Roch, les producteurs savent "pertinemment que le consommateur, quand il goûte nos fruits, il revient grâce au goût" : "Il va nous suivre toute la saison pour nos fruits d'été et on pourra lui faire plaisir et nous on devrait passer une bonne saison."