Psychologie : trois choses à savoir sur les adultes surdoués

Longtemps délaissés par la psychologie au profit des enfants surdoués, les adultes surdoués découvrent parfois leur particularité tardivement. Auteur de plusieurs ouvrages sur ce public, la psychologue clinicienne Jeanne Siaud-Facchin était l'invitée de Sans rendez-vous vendredi sur Europe 1. Spécialiste reconnue des surdoués, elle a insisté sur le fait qu'être surdoué n'avait rien d'une maladie et pointé les différences réelles ou ressenties par ces adultes avec ceux qui les entourent. Voici trois choses à savoir sur les adultes surdoués.

Leur cerveau fonctionne plus rapidement

Jeanne Siaud-Facchin a d'abord souligné que les adultes surdoués n'avaient "pas plus de neurones" que n'importe qui. Ce n'est donc pas ce qui explique la vivacité de leur esprit. En revanche, "les informations captées par leur cinq sens arrivent beaucoup plus rapidement au cerveau", a souligné la psychologue. De même, ces informations "vont beaucoup plus vite d’une partie du cerveau à l’autre et circulent beaucoup plus rapidement".

Ces quantités d'informations sont par ailleurs "distribuées beaucoup plus largement dans le cerveau" des adultes surdoués que chez les autres personnes.

Leur quotidien peut être marqué par un "sentiment de décalage"

Tous les adultes surdoués ne vivent bien sûr par de la même manière leur quotidien. "On peut très bien ne pas être identifié (comme surdoué) et avoir une vie tranquille et sereine, sans souci" quand bien même on ferait partie de ces adultes, a confirmé Jeanne Siaud-Facchin. Toutefois, il est fréquent que celle-ci rencontre des adultes surdoués ayant un "sentiment de décalage" avec leurs collègues ou les gens qui les entourent.

"C’est souvent le regard des autres qui renvoie à l’adulte cette sensation de pas être comme tout le monde", a précisé la spécialiste. Elle dit aussi remarquer chez ceux qui viennent la consulter une "capacité à s’émerveiller" qu'elle attribue à "à une pensée foisonnante".

Il n'est pas si facile de les identifier

Bien souvent, a raconté Jeanne Siaud-Facchin, c'est en venant consulter pour leur enfant que de adultes surdoués prennent conscience de leur particularité. La spécialiste a rapporté que certains s'effondrent ainsi en larmes devant elle. Pour les adultes se posant des questions via d'autres moyens, elle conseille d'"aller voir un psychologue". "Ce sont les seuls habilités à faire un bilan psychologique avec des tests où on va évaluer l’intelligence et explorer la personnalité et la dynamique émotionnelle et affective", a-t-elle conclu.