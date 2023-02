Trois bonnes raisons de vous mettre à la boxe pour être en forme

Et si vous choisissiez la boxe pour vous remettre en forme ? À quelques mois de l'été, vous souhaitez vous lancer dans la quête du "summer body" ? De multiples possibilités s'offrent à vous : football, basket, musculation... Mais avez-vous pensez à la boxe ? Loin de l'image d'un sport de combat pratiqué dans des gymnases austères, faire de la boxe ça peut être sympa et c'est bon pour la santé, avec des effets positifs aussi bien pour la tête que pour le corps. Vous hésitez à enfiler les gants ? Dans "Bienfait pour vous" le chroniqueur sport, Akim Ben Mzakar, livre trois bonnes raisons de découvrir très vite le "noble art".

Brûler des calories et améliorer son cardio

"La boxe, c'est un sport avec des mouvements réguliers et répétés, ça va donc favoriser naturellement la tonification des muscles donc qui dit activation dit forcément on brûle du gras" explique le spécialiste. En une heure d'entrainement, des centaines de calories peuvent être brûlées en fonction du niveau du pratiquant. Et avec le rythme effréné d'une bonne séance d'entraînement, vous allez, en plus de fondre, vous allez renforcer votre corps, à commencer par le muscle le plus important : le cœur. "Vous allez augmenter votre rythme cardiaque très rapidement, ce qui va tout simplement aider à renforcer le cœur", confirme Akim Ben Mzakar.

Se muscler efficacement

Mais le "noble art" ne se résume pas à une simple séance de cardio, loin de là. Bras, cuisses, fessiers... La boxe est un sport intense et dynamique dont les effets sur l'ensemble du corps se voient (rapidement). "Vous allez faire des exercices de conditionnement physique tels que les pompes, les squats, les abdominaux", explique Akim Ben Mzakar. Couplés aux séances traditionnelles, avec ou sans sac de frappe, le pratiquant de boxe va pouvoir se muscler de manière efficace. Sans compter qu'il est également possible de s'entraîner lors d'un sparring, "un échange de coups cordial contre un adversaire sans brutalité". Mais attention, l'intensité doit être toujours de mise pour des résultats rapides.

Développer la confiance en soi

Autre avantage de la boxe, elle se pratique dans des cadres très différents. "Des centaines de clubs ont ouvert sur toute la France. Mais vous pouvez pratiquer dans un parc avec votre coach ou même votre ami" précise Akim Ben Mzakar. Dans tous les cas, pratiquer la boxe aura des effets bénéfiques pour le corps et contribuera aussi à renforcer sa confiance en soi, grâce à la mentalité de dépassement de soi qui règne dans ce sport.

Si vous ne deviendrez certainement pas le prochain Mohamed Ali, Mike Tyson, ni même Floyd "Money" Mayweather, la boxe aura donc au moins le mérite de vous (re)mettre en forme et de vous renforcer mentalement. Et c'est déjà pas si mal...