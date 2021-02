Pourquoi passer moins de temps sur les réseaux sociaux nous rendrait-il moins dépressifs ?

Prendre soin de la santé des jeunes, en particulier psychique, cela passe peut-être par la limitation de l'utilisation des réseaux sociaux. Pour combler la solitude, notamment liée à l'isolement causé par le coronavirus, on aurait tendance à se tourner vers Instagram, Facebook ou Snapchat. Sauf que ces réseaux ont un impact sur notre santé mentale, explique Jimmy Mohamed dans sa chronique matinale sur Europe 1, mardi. Pour la semaine #Europe1Solidaire, à destination de la jeunesse, le médecin propose, au micro de Matthieu Belliard, quelques conseils pour reprendre la main dans son rapport à ces réseaux.

"Depuis longtemps, on sait qu'il y a un lien entre le temps passé sur ces réseaux et la dépression, mais on ne savait pas qui provoquait quoi. Est-ce la dépression qui va encourager l'utilisateur à passer plus de temps sur le téléphone ? Ou à l'inverse, est-ce le fait de passer du temps sur ces réseaux qui rendrait dépressif ?

C'est plutôt cette dernière hypothèse qu'il faudrait garder, à en croire certaines études. L'une d'entre elles montre que ceux qui vont passer plus de cinq heures par jour sur ces réseaux ont trois fois plus de risques de développer des symptômes dépressifs dans les six mois, comparés à ceux qui les utilisent moins de deux heures par jour. Cela veut donc dire que plus vous passez du temps sur ces réseaux, plus l'impact est élevé sur votre santé mentale.

Limitation à 10 minutes par jour

On sait également que chaque réseau a sa particularité. Instagram va entraîner des problèmes liés à l'image de soi et à la vie parfaite que certains peuvent renvoyer, mais une vie plutôt artificielle. Facebook serait plus associé à une estime de soi plus basse et à plus de solitude. Quant à Twitter, certes, on s'informe, mais ça augmente la charge mentale. Le cerveau n'est pas fait pour savoir tout ce qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde.

Une réduction du temps passé sur ces réseaux sociaux est donc conseillée. Il faut y passer moins de deux heures par jour. Certains vont même plus loin. Dans une étude américaine, on a proposé à des étudiants deux choses : soit de se limiter à 10 minutes par jour sur chaque plateforme - à savoir Facebook, Snapchat et Instagram - soit de les utiliser comme d'habitude. Au bout de trois semaines, ceux qui limitent leur utilisation des réseaux sociaux vont avoir une baisse de la sensation de solitude et une baisse des symptômes dépressifs.

Y inscrire ses grands-parents ?

Cela veut donc dire que nous sommes libre de suivre les aventures de Nabilla sur Instagram à Dubaï, mais il faut se demander si ces expériences sont vraiment utiles ou si elles risquent de nous faire ressentir un grand vide. Car, avec cette utilisation, on ne noue absolument aucune nouvelle relation.

Pour corriger cela, on peut proposer des choses toutes simples : couper ses notifications et s'accorder des temps de déconnexion, notamment pendant le repas. Pourquoi ne pas inscrire Papy et Mamie sur ces réseaux pour publier des recettes de grands-mères, des petites astuces pour rompre la solitude des anciens ? Cela permet de se rendre utile. C'est une petite chose pour essayer de passer ce cap difficile tous ensemble".