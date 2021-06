Pourquoi n'est-il pas recommandé de dormir avec son animal de compagnie ?

Il tape la couette avec sa truffe et vous demande de ses yeux suppliants de le laisser grimper sur le lit. Il est tentant de dire oui. Mais selon plusieurs études, dormir avec son animal de compagnie altérerait la qualité du sommeil et pourrait engendrer une baisse de la libido, rappelle le docteur Jimmy Mohamed vendredi dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1. Pour les enfants en revanche, dormir avec un animal peut avoir certains avantages.

"Quand on est adulte, dormir avec son animal de compagnie est une fausse bonne idée. Les études ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres, mais ce qui en ressort le plus souvent c'est que si on veut dormir avec un chien ou avec un chat, mieux vaut qu'il dorme au pied du lit plutôt que sous les draps. Mine de rien, les chiens et les chats ont leur propre rythme de sommeil.

A 5 heures du matin, dès qu'il fait jour, un chat a envie d'aller chasser. Alors que la nuit, les adultes ont des petits trains du sommeil. Entre chaque petit train, il y a un micro réveil. Celui-ci est habituellement imperceptible, mais si vous avez un chat ou un chien à côté, qui fait du bruit, qui bouge, qui ronfle, cela va vous réveiller. Une étude a montré que 63% des gens qui dorment au moins quatre nuits par semaine avec leur animal de compagnie se plaignent de troubles du sommeil.

Un problème pour l'éducation

Il y a aussi l'impact psychologique. L'animal ne va plus trop savoir où se situer dans la meute familiale et va se croire en position de dominant. En termes d'éducation, cela peut donc poser problème. On s'est rendu compte aussi que cela nuit à la libido : une étude britannique a montré qu'un tiers des Anglais qui ont des animaux de compagnie se plaignent de troubles sexuels.

Si toutefois on veut toujours dormir avec son animal de compagnie, il faut bien faire attention à leur hygiène et s'assurer que le chien ou le chat est vacciné et vermifugé. Autre conseil : se procurer des draps en satin, pour se débarrasser plus facilement des poils.

Des avantages pour les enfants

Pour les enfants, en revanche, il peut y avoir des avantages. L'animal peut agir comme un objet de transition, un peu comme un doudou. L'idéal reste néanmoins que les enfants apprennent à s'endormir seuls. Sur le long terme, le chat ou le chien peut perturber le sommeil des enfants comme celui des adultes.

Si on regarde enfin du côté des allergies, les animaux peuvent être bénéfiques. Dans une étude portant sur 2.500 bébés, les enfants qui ont dormi à proximité d'un chien ou d'un chat entre 0 et 3 mois ont moins d'asthme à l'âge de 6 ans car ils ont été en contact avec leurs allergènes et leurs bactéries.