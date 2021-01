Mauvaise posture, troubles du sommeil : pourquoi ne faut-il pas manger au lit ?

Avec le confinement, vous avez peut-être modifié vos habitudes. Samia, une auditrice de l’émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, s’est ainsi mise à manger régulièrement dans son lit. Mais cette nouvelle habitude peut-elle avoir des conséquences sur la digestion ? La nutritionniste Laurence Plumey lui a répondu et l'a mise en garde, notamment pour la qualité de son sommeil.

La question de Samia, 34 ans :

"Avec le confinement, j’ai pris la fâcheuse habitude de prendre mes repas en tailleur sur mon lit. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur ma digestion ?"

La réponse du Docteur Laurence Plumey, nutritionniste à Paris :

"Manger au lit a des conséquences sur plusieurs choses, mais pas sur la digestion. Pour l’estomac, ça ne change rien qu’on soit assis dans son lit ou assis à une table. En revanche, il y a de gros inconvénients pour le dos. Quand on est assis sur une chaise, le dos est tenu bien droit par un dossier rigide. Ce qui n’est pas le cas dans un lit, où on met en général des coussins et des oreillers, ce qui n’est pas conseillé. Deuxièmement, cela fait des miettes et ce n’est pas agréable pour dormir.

Mais surtout, un lit est fait pour dormir. Quand on habitue son cerveau à associer le lit avec plein d’autres activités, comme manger et travailler, cela lui fait oublier que c'est avant tout fait pour dormir. La qualité du sommeil peut être contrariée quand on s’habitue à faire autre chose que dormir dans son lit."