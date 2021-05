Pourquoi les maladies cardiaques doivent être mieux surveillées chez les femmes

Longtemps considérées comme mieux protégées que les hommes en matière de risques cardiaques, les femmes sont de plus en plus sujettes à des maladies cardio-vasculaires. Tel est le constat de la revue scientifique The Lancet, relayé par le docteur Jimmy Mohamed consultant santé d’Europe 1, vendredi.

La prestigieuse revue scientifique The Lancet lance un appel pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires chez les femmes. 17 expertes, issues de 11 pays différents, formulent des recommandations pour prendre soin de la santé cardio-vasculaire des femmes car des maladies comme l’infarctus du myocarde ou l’insuffisance cardiaque pourraient représenter, dans le monde, 35% des décès parmi elle en 2035. Le constat est simple : les maladies cardiaques chez les femmes sont insuffisamment étudiées, peu connues, sous diagnostiquées et sous traitées par rapport aux hommes du même âge.

Les hospitalisations pour un infarctus du myocarde entre 45 et 54 ans ont baissé chez les hommes, progressé chez les femmes

On a longtemps dit que les femmes étaient protégées des maladies cardio-vasculaires, notamment grâce à leurs hormones, et que le risque de faire, par exemple, un infarctus débutait au moment de la ménopause. Sauf qu'avec le temps, les femmes ont adopté les mêmes comportements que les hommes. Elles se sont mises à plus fumer, boire un peu plus d'alcool, avoir une vie encore plus stressante, avec plus de surmenage, plus de surpoids, un peu moins d'activité physique. Et donc, forcément, la tendance s'est inversée. Elles sont victimes de ces maladies de plus en plus jeunes. Et les hospitalisations, par exemple pour un infarctus du myocarde entre 45 et 54 ans, ont même progressé chez les femmes alors qu'elles baissent chez les hommes.

Pour inverser la tendance, il n'y a pas de miracle. Tout passe évidemment par de la prévention et cela commence tout simplement par contrôler votre tension artérielle. Je vous rappelle qu'un Français sur cinq en France en souffre et que l'hypertension est un tueur silencieux, car vous pouvez avoir une tension extrêmement élevée sans aucun symptôme. Mais je ne vous donnerai qu'un seul chiffre : une femme de 40 ans qui fait de l'hypertension, c'est-à-dire juste une tension au-dessus de la normale, a deux fois plus de risques de faire un infarctus du myocarde.

ne pas négliger certains symptômes

Pourtant, contrôler la tension, c'est vraiment à la portée de tous. Encore faut-il faire le diagnostic. Et pour cela, je vous recommande de vous rendre chez votre médecin traitant. Même lorsque tout va bien. Et au moindre doute, il vous proposera un bilan sanguin tout simple pour dépister, par exemple, un diabète, du cholestérol, faire le point sur la consommation de tabac ou d'alcool.

Enfin, je vous rappelle que les femmes ont tendance à négliger leurs symptômes en cas de douleurs thoraciques et donc en cas de douleurs à la poitrine, d'un essoufflement d'apparition brutale, d'un petit malaise même qui paraît anodin. Il n'y a qu'une seule chose à faire, ce n'est pas de continuer votre vie, c'est d'appeler le 15 pour avoir un avis médical urgent.