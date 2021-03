Pourquoi il n'est pas conseillé d'utiliser des cotons-tiges pour se laver les oreilles ?

Ils sont dans la salle de bain de très nombreux Français, pourtant les cotons-tiges ne sont pas forcément conseillés pour se nettoyer les oreilles. "Ce n'est pas que l'on contre-indique leur utilisation, mais il faut le faire le moins souvent possible", explique le docteur Jimmy Mohamed dans "Sans Rendez-vous". Et ce pour plusieurs raisons, détaille le médecin. La première, c'est tout bonnement qu'un coton-tige "ne sert à rien : on ne va pas avoir les oreilles plus propres avec".

Cela peut entraîner des bouchons

Ensuite, "on a tendance à l'enfoncer trop loin dans l'oreille. Ce qui va tasser le cérumen et peut provoquer un bouchon d'oreille", ajoute le médecin. Ce dernier rapporte d'ailleurs avoir déjà vu des patients avec des otites externes à force de vouloir sans cesse se débarrasser de cette substance. Or le cérumen "à une triple fonction". "Il permet de nettoyer les oreilles en captant les peaux mortes, mais également de lubrifier le conduit auditif. Enfin, le cérumen peut avoir un rôle de protection mécanique en bloquant des petites bestioles qui pourraient s'infiltrer dans les oreilles."

Pour toutes ces raisons, il n'est pas conseillé d'utiliser un coton-tige pour se nettoyer l'intérieur des oreilles, mais seulement la partie externe.

Un peu d'eau chaude pour nettoyer la partie interne de l'oreille

Concernant la partie interne, Jimmy Mohamed recommande de "laisser les oreilles tranquilles". Mais si cela s'avère indispensable, il est possible de le faire très simplement sous la douche "avec un peu d'eau chaude, sans mettre de savon". Inutile donc d'aller acheter un spray nettoyant spécifique, sauf si "on a l'impression qu'un bouchon se forme".

Mais même dans ce cas, il vaut mieux aller voir un ORL équipé d'un "aspirateur à cérumen". Et le médecin de rappeler l'importance de se faire retirer cette accumulation de cérumen au fond de l'oreille : "Il peut être source d'otites, parce que de l'eau peut stagner derrière".