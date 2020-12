Plus l'emballage est moche, plus le cadeau fait plaisir, c’est scientifique...

Tout le monde aime recevoir des cadeaux, c'est un fait. Mais pourquoi ? À l'approche de Noël le docteur Jimmy Mohamed décrypte, mercredi dans sa chronique Notre Santé sur Europe 1, les réactions de notre cerveau lorsque nous découvrons ce qu'il y a pour nous sous le sapin.

"Recevoir des cadeaux, ça fait du bien. Cette sensation est liée à un ensemble de neurones qui sont spécialisés dans la perception du plaisir. Ils vont déclencher le circuit de la récompense, dont le principal messager, est la dopamine. Lorsque vous recevez un cadeau, il y a un pic de dopamine, puis ça s'arrête. C'est pour ça que parfois, nous sommes très vite lassé, notamment pour les enfants qui ont plein de cadeaux.

Sauf dans certaines circonstances, notamment quand il y a de l'attente comme durant la période de Noël. Cette attente est bénéfique pour augmenter notre plaisir selon des chercheurs d'une université de Londres. Ils ont montré que le plaisir associé, par exemple, à la prise alimentaire ne s'accompagne que si la consommation est attendue. Cela correspondrait à la notion de désir : plus on attend, plus cela nous ferait du bien.

L'emballage du cadeau active le circuit de la mémoire

Mais qui dit surprises sous le sapin de Noël dit papier cadeau. Et je dois vous faire une confession : je suis un très mauvais emballeur de cadeaux. J'arrive à suturer et j'ai fait quelques gestes techniques dans ma vie. Mais l'emballage, c'est toujours une angoisse. Et mes papiers cadeaux ne ressemble à rien.

Et finalement cela pourrait être une bonne chose, d'après les chercheurs de l'Université de Nevada. Ils ont montré qu'un bel emballage pourrait être contreproductif. Ils ont pris deux groupes de patients : le premier va recevoir un beau papier cadeau et le second un papier cadeau pas terrible. Résultat : ceux qui reçoivent un papier cadeau de mauvaise qualité sont plus contents, ont plus de plaisir. Pourquoi ? Car ils s'attendaient à un mauvais cadeau, il y a donc un effet de contraste.

Néanmoins, n'abandonnez pas totalement le papier cadeau ! L'emballage a tendance à nous mettre de bonne humeur et active un autre circuit, celui de la mémoire. Alors, tous à vos cadeaux et à vos emballages sans trop d'efforts, le strict minimum suffira."