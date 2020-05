Plus de cigarettes fumées pendant le confinement : comment réduire sa consommation ?

Dimanche est célébrée la journée mondiale sans tabac. Si les dernières données de Santé publique France publiées cette semaine montrent une baisse régulière du nombre de fumeurs depuis 2014, le confinement a enrayé cette dynamique. 27% des fumeurs réguliers ont reconnu avoir augmenté leur consommation quotidienne. Difficile de savoir si le déconfinement va inverser cette tendance.

Cinq cigarettes par jour en plus en moyenne

Selon une étude de Santé Publique France, l'augmentation du tabagisme est une conséquence directe du stress, de l'ennui et du manque d'activité. Un quart des fumeurs auraient ainsi augmenté leur consommation quotidienne de cinq cigarettes pendant le confinement. Le tabac a été pour eux une sorte de refuge.

Le simple fait de se déconfiner devrait permettre à certains fumeurs de se débarrasser très vite de ces mauvaises habitudes. Pour d'autres, cela semble plus compliqué : "J'ai un peu réduit pendant la journée", explique Joséphine. "Mais le problème c'est que comme on fait un peu plus de soirées avec des amis, avec le déconfinement, ma consommation en soirée a augmenté." La jeune femme est en effet passée de cinq à dix cigarettes par jour.

"Chaque cigarette compte"

"Pour le tabac, chaque cigarette compte", affirme pour Europe 1 Olivier Smadja, directeur de Tabac Info service. Selon lui, ces cinq cigarettes de plus par jour en moyenne ne sont pas anodines : "Cela peut réinstaller le tabac comme un geste quotidien, beaucoup plus qu'antérieurement. C'est peut-être le bon moment pour arrêter progressivement, c'est à dire passer de quinze à dix, puis cinq et enfin zéro."

Olivier Smadja conseille par exemple de faire une liste de toutes les cigarettes fumées dans la journée. Il s'agit ensuite de cocher celles qui paraissent les plus faciles à supprimer et puis de continuer progressivement.