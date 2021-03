Peut-on guérir le rhume avec de l'homéopathie ?

Des granules pour pas grand-chose ? C'est en tout cas ce que pense Émile, auditeur d'Europe 1 souffrant depuis trois jours d'un rhume aussi appelé rhino-pharyngite. Le pharmacien de cet habitant de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, lui a vendu de l'homéopathie, à savoir de la Sticta Pulmonaria 5 CH, mais rien n'y fait : son nez continue de couler, avec une légère fatigue, signe de l'inefficacité de cette méthode déremboursée par la Sécurité sociale depuis janvier. Sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed se penche sur ces symptômes et le remède adéquat.

"J'ai été voir dans le grimoire d'Harry Potter pour savoir si le Sticta Pulmonaria était un sort : je ne savais pas que c'était un médicament, si on appelait cela comme tel. Le pharmacien a dit qu'il fallait en prendre quatre fois par jour. Attention, si vous en prenez trois fois par jour, ça marche de la même façon… Voltaire dit que la médecine, c'est "l'art qui consiste à distraire le malade en entendant que la nature fasse son travail".

Un test impératif au Covid-19

En cas de rhino-pharyngite, je n'ai pas d'opposition à ce que les gens prennent de l'homéopathie. C'est toujours mieux que de prendre des anti-inflammatoires ou des médicaments qui vont être nocifs pour la santé. D'autant plus que désormais, l'homéopathie n'est plus remboursée et n'est donc plus à la charge du contribuable. Je n'y donc vois pas d'opposition.

" Un nez qui coule cool doit vous amener systématiquement à un test antigénique, au minimum "

Le seul conseil utile que l'on peut lui donner, c'est de se faire tester pour le Covid-19. Avec le variant anglais, les symptômes sont un peu différents. Ça peut être une simple rhino-pharyngite et on a constaté qu'il y avait moins de perte de goût et de l'odorat, notamment avec le variant anglais. Ce qui veut donc dire qu'un nez qui coule doit vous amener systématiquement à un test antigénique au minimum, voire une PCR.

Lavage du nez et repos

Pour le reste, on prend un peu de paracétamol, du thé, du miel, du citron. On se lave le nez, et en particulier ceux des enfants, puisque les enfants qui sont enrhumés peuvent faire une otite derrière. Et à l'âge adulte, on peut faire des sinusites. Le lavage de nez et le repos sont donc conseillés.

Combien de temps faut-il attendre avant de guérir ? En ce moment, j'ai l'impression que les organismes sont assez affaiblis. Toute rhino-pharyngite est assez bruyante et brutale. Les gens mettent du temps avant de s'en remettre, soit une bonne semaine, au minimum, en cette période. Peut-être que d'ici quelques temps, ça ira mieux."