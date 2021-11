Perte de poids, baisse des défenses immunitaires...Comment lutter contre la dénutrition ?

REPORTAGE

La dénutrition touche deux millions de Français et est souvent liée à une perte de l'appétit avec l'âge ou la maladie. Résultat, les personnes qui en souffrent s'amaigrissent de plus de 10% de leur poids en 6 mois. Un fléau qui touche beaucoup de résidents d'Établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), puisqu'un tiers d'entre eux y est sujet. Alors pour retrouver le plaisir de manger, la cheffe étoilée Ghislaine Arabian a partagé quelques recettes avec des malades d'Alzheimer et leurs aidants.

"Il y a belle lurette que la cuisine, ça m'est passée. Maintenant la pâtisserie je la mange", s'amuse Danielle âgée de 79 ans. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer et aujourd'hui, elle a enfilé toque et tablier pour participer avec son mari Gérard à un atelier de cuisine. L'objectif de France Alzheimer est en effet de sensibiliser les malades et leurs aidants aux dangers de la dénutrition.

Diminution des défenses immunitaires

C'est ce qu'explique le docteur Eric Fontaine, président du collectif de lutte contre cette maladie. "Quand on perd beaucoup de muscles, on diminue nos défenses immunitaires donc on fait des infections plus graves et plus fréquentes", alerte-t-il. La solution est donc l'exact inverse d'un régime : se faire plaisir et manger riche. Et ça tombe bien, la cheffe Ghislaine Arabian est en train de partager sa recette de stoemp, un plat d'hiver flamand. "On cuit une pomme de terre avec un légume, on coupe en petits morceaux, on met de l'eau à fleur et plein de beurre. C'est super bon."

Alors pendant que les légumes mijotent, Danielle et Gérard s'attablent devant un velouté de courge-butternut, là encore généreusement enrichi de crème. Le verdict tombe dès la première cuillère. "C'est bien bon !", s'enthousiasme Gérard. Et c'est là tout l'enjeu contre la dénutrition : retrouver le plaisir de manger même en petite quantité.