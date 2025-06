Pascal Praud et vous - Face à «un stress ambiant beaucoup plus important», Yannick Neuder met en garde sur l’usage des réseaux sociaux

À l’ère du numérique, l’accès permanent aux images de crises et catastrophes amplifie le stress et l’éco-anxiété, particulièrement chez les jeunes générations confrontées à un avenir incertain. Invité de l’émission Pascal Praud et vous, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, alerte sur ce "stress ambiant". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.