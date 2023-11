Pascal Praud et vous - «Avoir un cancer quand on s'appelle Florent Pagny, ce n'est pas la même chose», estime un auditeur atteint de la maladie

Depuis 2022, le chanteur Florent Pagny se bat contre un cancer du poumon. Après trois récidives, il a annoncé sa rémission jeudi soir. Mais pour l'auditeur Mathieu, chef d'entreprise et atteint d'un cancer, qui a tenu à réagir dans l'émission Pascal Praud et vous, l'artiste français "a eu de la chance de pouvoir aller dans une clinique privée". "Mon cancérologue m'a dit : on va faire ça monsieur. Je n'ai pas pu dire que ça ne me convenait pas", raconte-t-il au micro d'Europe 1. Pour lui, "avoir un cancer quand on est une personne lambda, et avoir un cancer quand on s'appelle Florent Pagny, ce n'est pas du tout la même chose".