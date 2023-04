Parkinson : pourquoi la maladie touche-t-elle de plus en plus de jeunes quadragénaires ?

25.000 nouvelles personnes sont touchées par la maladie de Parkinson chaque année. Cette pathologie qui entraîne entre autres une rigidité des muscles, des troubles de la motricité, ou encore tremblements, touche de plus en plus de jeunes quadragénaires. Selon les associations, les moins de 60 ans représenteraient 20% des malades aujourd'hui.

Une exposition à plusieurs polluants

Pourquoi ? Plusieurs hypothèses existent. Dans les pays riches, industrialisés, l'exposition importante à plusieurs polluants augmente le risque de développer la maladie jeune comme l'explique Marie Fuzzati, directrice scientifique de l'association France Parkinson. "Les pesticides, dans la nourriture, dans les produits conditionnés vont contribuer en grande partie à augmenter les nouveaux cas de malades de Parkinson et d'autant plus chez les jeunes parce qu'ils y sont exposés depuis leur naissance."

Une prédisposition génétique

Depuis quelques années, les professionnels de santé parviennent à mieux détecter la maladie chez les moins de 60 ans. "On ne va pas automatiquement exclure la maladie de Parkinson chez quelqu'un de plus jeune parce qu'on sait maintenant que ça peut arriver. Il y a une meilleure prise de conscience des symptômes de la maladie chez les plus jeunes, on en est plus conscient", poursuit-elle au micro d'Europe 1.

Le Dr Marie Fuzzati rappelle aussi que 10 à 15% des cas de Parkinson, surtout chez les jeunes, s'expliquent par une prédisposition génétique.