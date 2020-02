Ostie, bénitiers... : l'archevêque de Paris prend des mesures contre le coronavirus

Refuser de donner l'ostie dans la bouche des communiants, vider les bénitiers : l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a demandé aux prêtres des paroisses de la capitale de prendre des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus.

"Un prêtre du diocèse de Paris, rentré mi-février d'Italie, a été diagnostiqué positivement vendredi", indique de plus le diocèse de Paris dans un communiqué publié samedi. Ce prêtre résidait à Rome et a rejoint la France en traversant l'Italie en voiture. Cet homme de 43 ans a été pris en charge à l'hôpital Bichat à Paris et son état est jugé "très rassurant".

Ne plus tremper les doigts dans l'eau bénite

Mgr Michel Aupetit demande aux prêtres de respecter plusieurs mesures lors des messes et dans les églises "afin de contribuer à la lutte contre l'épidémie et de suivre les dernières recommandations" du ministère de la Santé. Les prêtres doivent ainsi "proposer la communion uniquement dans les mains des fidèles et refuser de la donner dans la bouche". Il leur est demandé de "ne pas proposer de communion au calice pour les fidèles".

Les prêtres doivent demander à leurs concélébrants, qui célèbrent la messe à leurs côtés, de "communier par intinction", c'est-à-dire de tremper l'ostie dans le vin plutôt que de boire au calice. Aux fidèles, l'archevêque demande "de ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant les messes". De même, ils ne pourront plus tremper leurs doigts dans l'eau bénite pour faire le signe de croix à leur entrée dans l'église, Mgr Aupetit ayant donné la consigne de "vider les bénitiers".