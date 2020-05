Origine, douleur, traitement... quatre idées reçues sur la hernie discale

INTERVIEW

C'est une pathologie qui touche des milliers de Français. Si son nom est très connu, les mécanismes derrière la hernie discale le sont en revanche beaucoup moins et les idées reçues nombreuses. Dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1 ce mardi, le rhumatologue et chef du service de rééducation à l’hôpital parisien Cochin, François Rannou, vient donc rétablir la vérité et mettre à mal quatre idées reçues sur cette lésion des vertèbres.

La hernie discale est un problème "mécanique"

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une hernie discale n'est pas un problème "mécanique" de la colonne vertébrale, mais bel et bien une inflammation. Concrètement, il s'agit "du tissu du disque intervertébral qui s'extériorise et qui vient irriter les racines des nerfs, notamment le sciatique", indique le spécialiste. C'est d'ailleurs de cette irritation que provient la douleur, puisqu'elle entraîne "une inflammation".

Une mauvaise posture peut l'entraîner

Il est de notoriété publique qu'une mauvaise posture peut entraîner des douleurs au dos. De nombreux Français en ont d'ailleurs récemment fait l'expérience en découvrant les revers du télétravail pendant le confinement avec un environnement peu adapté. Tabouret, canapé, table trop basse... le mobilier de nos domiciles ont fait vivre un véritable cauchemar à notre dos et nos articulations à cause d'une mauvaise posture. Pour autant, elle ne peut pas être à l'origine d'une hernie discale.

"Une hernie n'apparaît pas comme ça sur un disque sain" confirme le rhumatologue. "Il doit être lésé, c'est-à-dire soit avoir une espèce de fissure au niveau de sa partie la plus périphérique, soit être arthrosique et dégénéré. Ce n’est pas du tout un problème de posture."

Elle fait forcément souffrir

C'est sûrement l'idée reçue la plus tenace sur la hernie discale : elle entraîne forcément des douleurs parfois à la limite du supportable. Si cela peut arriver, le professeur François Rannou l'assure, elle ne signifie pas forcément "qu'on a mal au dos". Pour appuyer ses dires, il se base sur une "expérience menée il y a quelques années" qui a décelé la pathologie chez des personnes qui ne se plaignaient d'aucune douleur. Toutefois, le rhumatologue concède "qu'elles diffèrent des hernies qui font souffrir, puisque l'excroissance se produit à un endroit où il n'y a pas de nerfs" et donc pas d'inflammation.

Elle se soigne uniquement avec des médicaments

Si la hernie discale se soigne avec des anti-inflammatoires "lors de la phase aiguë" de la douleur, les médicaments ne sont en réalité qu'une partie du traitement. Une fois le "cap" passé commence alors le "traitement de fond" à base de rééducation, de kinésithérapie, et donc "non pharmacologique". "Comme pour toute articulation douloureuse, on va demander au patient de renforcer les muscles qui la stabilisent, ici dans le dos, et de faire des étirements", résume le rhumatologue. Une rééducation adaptée qui doit permettre progressivement de "reprendre des activités sportives classiques" sans aucune douleur.