Octobre Rose : la Maison RoseUp, lieu de vie et d’espoir pour les femmes atteintes d'un cancer

Ce 1ᵉʳ octobre a marqué le début de la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche : Octobre Rose. L'occasion pour Europe 1 de zoomer sur une initiative : la maison RoseUp. Un lieu de repos cocooning pour les femmes atteintes d'un cancer. Ici, ne parlez pas de patientes, mais de femmes qui peuvent pratiquer des ateliers de sport, de cuisine ou de maquillage. Europe 1 s'est rendue dans la maison RoseUp de Paris.

"Ici, j'ai l'impression de revivre"

"On va parler des argiles applicables dans le cadre du cancer et des traitements." Dans une grande salle lumineuse aux murs roses poudrés, Priscilla apprend à six femmes à prendre soin d'elles grâce à l'argile. Marie, foulard sur la tête, a pris des notes. "Ma qualité de cheveux est moins bonne, donc j'aimerais avoir une meilleure qualité de repousse sachant que j'ai terminé mes traitements en mars", explique-t-elle. "Ici, j'ai l'impression de revivre. Quand on est chez soi, on est centrées sur sa maladie, ici, on a un objectif. Ça aide à nous reconstruire, à nous réparer", poursuit-elle.

"On en ressort plus forte"

Se reconstruire grâce à tous les ateliers proposés : massage, sport adapté, cours de cuisine, mais surtout grâce à l'ambiance, explique Katia. "On a beau avoir notre entourage, le suivi médical, on a besoin d'autre chose et c'est ce que l'on trouve à la maison rose. Grâce à cette sororité, on ne se sent pas seule, à aucun moment et on en ressort plus forte", sourit-elle.

Aujourd'hui en phase de rémission, Katia suit une fois par semaine les ateliers pour le retour à l'emploi pour une reprise de sa vie tout en douceur. Une deuxième maison RoseUp existe en France et se situe à Bordeaux.