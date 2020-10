Obésité infantile : trois questions pour mieux la comprendre et bien la traiter

DÉCRYPTAGE

En France, on estime que 20 à 25% des enfants sont aujourd'hui en excès de poids. "C'est beaucoup, mais c'est un chiffre qui reste stable depuis 15 ans", explique Béatrice Dubern, pédiatre à l'hôpital Armand-Trousseau, à Paris. Parmi eux, 5% des enfants sont atteints d'obésité, proportion elle aussi inchangée. Seule évolution, l'âge des enfants concernés : ils sont de plus en plus jeunes avec les années. Invitée mercredi d'Europe 1, Béatrice Dubern a détaillé les causes de cette obésité infantile et explique aux parents comment aborder cette pathologie, qu'on ne soigne pas à coup de régime restrictifs "contre-productifs".

D'où vient l'obésité infantile ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'obésité infantile n'est pas forcément liée à la "malbouffe" et à la sédentarité. "On peut avoir des problèmes de poids et manger sainement. Et au contraire manger mal et rester mince, surtout les enfants", rappelle Béatrice Dubern. Les dernières études sur le sujet lient l'obésité infantile précoce à des prédispositions génétiques. Les enfants qui en sont atteints ont souvent au moins un parent qui en souffre. D'autres éléments peuvent entrer en compte. Le manque de sommeil ou un choc psychologique fort entrainent parfois une prise de poids, ces éléments restant cependant à la marge.

Comment la diagnostiquer ?

Les marqueurs de surpoids et d'obésité se lisent facilement sur les courbes des carnets de santé. Le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) est également un bon outil. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides, rappelle Béatrice Dubern. "Un gros bébé, ce n'est pas inquiétant : la plupart des enfants perdent leur éventuel excès de poids dès qu'ils apprennent à marcher. Mais si l'enfant ne s'amincit pas vers 4 ans, alors il faut garder un œil sur les courbes."

Quels sont les meilleurs moyens de l'aborder ?

Un enfant en surpoids est davantage sujet aux carences, explique Béatrice Dubern, notamment en fer, calcium et vitamine D. Il est donc important de veiller à redresser ce manque, avec de la viande ou du lait de croissance pour le fer, des produits laitiers pour le calcium et deux ampoules de vitamine D par hiver. Des comprimés peuvent aussi être prescrits par un médecin.

Pour traiter l'obésité infantile, pas question de faire adopter aux enfants des régimes restrictifs. "Ils sont souvent contre-productifs, avec une reprise de poids rapide. Ils peuvent aussi entrainer des troubles alimentaires à l'adolescence." Mieux vaut donc veiller à ce que les enfants mangent en quantité adaptée.

"Beaucoup de parents réalisent assez tard qu'ils donnent à leurs enfants des portions d'adultes", remarque Béatrice Dubern. Autre réflexe à adopter : veiller à ce que l'enfant soit accompagné au moment du goûter. S'il est seul chez lui en rentrant de l'école, et non pas à l'étude par exemple, ce moment est particulièrement propice aux excès.