Mutuelle santé : se soigner, le nouveau luxe des Français selon une étude

Et si l'assurance santé devenait vraiment un luxe ? Selon la récente étude de Meilleurtaux, une société de courtage en produits financiers, le prix des mutuelles s'envole pour les seniors. Se soigner est le troisième poste de dépense après l'alimentation et l'énergie, et dans ce domaine aussi, l'inflation a encore frappé.

3.000 par an pour un couple de sexagénaire

Jusqu'à 300 euros par mois. C'est ce que peut représenter la facture pour rester en bonne santé en France, selon cette étude. Ce chiffre est en augmentation comme l'affirme Samuel Bansard, président de Meilleurtaux assurances. "Ces dépenses de soins sont en hausse et cela s'explique notamment par le vieillissement de la population et les effets de cette réforme du 100% santé qui vise à offrir un accès aux soins au plus grand nombre et sans reste à charge. Mais cela représente un coût et celui-ci se répercute au final dans les cotisations", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

La dentition et l'optique font partie des soins qui pèsent le plus lourd. Conséquence, le budget santé augmente avec en moyenne 1.200 euros pour un couple de trentenaire qui travaille et qui élève deux enfants. Une augmentation de 30 euros par rapport à l'an dernier. Cependant, la hausse est encore plus forte pour les plus âgés. Un couple de sexagénaire voit sa facture augmenter de 5% en moyenne pour atteindre 3.000 euros à l'année. Et l'addition sera plus salée encore l'an prochain puisque les premières prévisions font état d'une augmentation de l'ordre de 10%, bien au-dessus de l'inflation.