Mpox : les gouttelettes, une voie de transmission mineure selon l'OMS

Les gouttelettes sont une voie de transmission "mineure" du mpox, a assuré mardi une porte-parole de l'OMS, insistant sur le fait que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre "la dynamique de transmission" du virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le mpox se transmet d'une personne à l'autre principalement par "contact étroit".

"Une source mineure"

Sur son site internet, l'OMS explique qu'elle entend par contact étroit "le contact peau à peau (le toucher ou les relations sexuelles, par exemple) et le contact bouche-à-bouche ou bouche à peau (les baisers). Et également le fait de se trouver en face de quelqu'un (parler ou respirer à proximité et ainsi être en contact avec des particules respiratoires infectieuses)". "Si vous parlez à quelqu'un de près, si vous respirez sur lui, si vous êtes physiquement proche de lui, il est possible que les gouttelettes, si vous avez des lésions, se propagent à quelqu'un d'autre", a indiqué une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point de presse régulier à Genève.

"Mais il s'agit d'une source mineure" de transmission, a-t-elle insisté. Dans tous les cas, a-t-elle ajouté, "des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement la dynamique de la transmission" du virus.

Selon l'OMS, il est aussi possible que le virus reste présent pendant un certain temps sur des vêtements, du linge, des objets... et des surfaces qui ont été touchés par une personne atteinte de la maladie. Une personne qui les toucherait à son tour risquerait elle aussi d'être infectée si elle présente des coupures ou des abrasions ou si elle se touche les yeux, le nez, la bouche ou d'autres muqueuses avant de s'être lavé les mains.

Le port généralisé du masque non-recommandé

L'OMS recommande le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets ainsi que le lavage des mains après avoir touché des surfaces ou des objets potentiellement contaminés. Elle ne recommande en revanche pas le port généralisé du masque. Le port du masque est recommandé aux travailleurs de la santé et aux personnes en contact avec une personne malade, a rappelé Mme Harris.

La recrudescence du mpox en Afrique, qui touche de plein fouet la République démocratique du Congo (RDC) voisine, mais aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, et l'apparition d'un nouveau variant (1b) ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte au niveau international.