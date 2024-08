Mpox : Gabriel Attal annonce le placement du système de santé «en état de vigilance maximale»

La France prend la menace au sérieux. Devant l'apparition d'un nouveau variant du virus Mpox, également connu sous le nom de variole du singe, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, annoncé le placement du système de santé "en état de vigilance maximale".

Constatant une recrudescence de la maladie en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décidé mercredi de déclencher son plus haut degré d'alerte au niveau international et a alerté jeudi sur le risque de cas importés en Europe. Le nouveau variant a d'ailleurs été identifié, toujours ce jeudi, en Suède où, pour la première fois en dehors du continent africain, une personne a été contaminée par cette nouvelle souche du virus. Un cas au Pakistan a également été recensé ce vendredi.

Des dons de vaccins aux pays les plus touchés

Ainsi, Gabriel Attal, au sortir d'une réunion avec les ministres Catherine Vautrin et Frédéric Valletoux, annonce que "des mesures d’information et de recommandations nouvelles pour les voyageurs qui partent et reviennent des zones à risques" seront instaurées et donne pour consigne aux Agences régionales de Santé de "relayer les informations les plus récentes et les recommandations sanitaires aux structures et professionnels de santé et aux associations en lien avec les publics à risques".

Le locataire de Matignon ajoute que, "conformément à nos valeurs de solidarité internationale et à la priorité sanitaire de contenir le foyer épidémique en Afrique", la France s'apprête à réaliser un don de vaccins aux pays les plus touchés. Un dispositif mis en place "à la demande du président de la République", précise-t-il.

Assurant que les autorités se tenaient prêtes "à tous les scénarios pour faire évoluer les consignes à la population en fonction de l’évolution du virus", Gabriel Attal conclut en indiquant qu'un nouveau point serait effectué lundi avec les deux ministres.