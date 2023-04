Aliments à privilégier, méthodes à appliquer... Tout ce qu'il faut savoir pour protéger son foie

Comment prendre soin de son foie ? Cet organe présente de nombreux rôles pour le corps et pourtant, il ne semble pas préoccuper les Français. Invité dans Bienfait pour vous, le professeur Gabriel Perlemuter, chef de service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart, explique l'importance de prendre soin du foie et comment le faire.

"Quand on protège son foie, on protège les autres organes"

"On ne pense pas à son foie alors que c'est un organe qui va vous protéger comme un bouclier", souligne le professeur. Lorsque le foie commence à être malade, quand le bouclier commence à s'abîmer, les autres organes, en particulier les vaisseaux, le cœur et le cerveau, vont être malades après lui. "Quand on protège son foie, on protège les autres organes", insiste Gabriel Perlemuter au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Selon lui, le foie a de multiples rôles. "Il faut l'imaginer comme une arme, comme une réserve énergétique. Cela va nous permettre d'avoir un stock d'énergie pour vivre. C'est également une usine qui va fabriquer presque tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Puis, comme c'est un bon écolo, il va aussi nous épurer la majorité des toxines", précise le professeur.

Mais comment savoir que son foie est en bon état ? Pour cela, Gabriel Perlemuter utilise une méthode avec ses patients qui peut se faire très facilement chez soi. "Vous prenez un mètre de couturière, vous le mettez autour de votre taille, au niveau de l'ombilic, et vous mesurez tout simplement votre tour de taille", indique-t-il. Concrètement, si celui d'une femme européenne dépasse les 80 centimètres et que celui d'un homme européen va au-delà des 94 centimètres, il est important de se poser la question de l'état de santé de son foie. "Ce n'est pas de la médecine individuelle, mais comme paramètre de dépistage, c'est simple et très efficace", reconnaît le professeur.

Au niveau du foie, il faut penser en termes de médecine individuelle. Par exemple, chez certaines personnes, cet organe va accepter beaucoup d'erreurs alimentaires, comme une alimentation trop riche en féculents ou des excès d'alcool. Alors que pour d'autres, un verre ou deux de boisson alcoolisée va dès le départ engendrer une maladie du foie. "On n'est pas tous égaux et les facteurs d'inégalités sont liés d'une part à la génétique, pour lequel on n'y peut rien, et d'autre part, aux bactéries digestives, au microbiote intestinal. Et là, en y prenant soin, le foie est protégé", informe Gabriel Perlemuter.

La méthode LMP et les aliments Jedi

Pour soigner cet organe, le professeur indique ne pas interdire d'aliment mais conseille d'utiliser la méthode LMP, c'est-à-dire le moins possible. "Les aliments LMP c'est quoi ? On pense en particulier aux charcuteries qui ont des nitrites, des graisses saturées et mauvaises. On pense à trop de féculents, en particulier si on est en surpoids ou quand on en prend trop. Donc on parle de pain, des pâtes, du riz, des pommes de terres...", détaille l'auteur de Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans. En consommant une fois de temps en temps ces aliments LMP, il n'y a aucun risque pour le corps. En revanche, une consommation quotidienne va augmenter les risques de développer une maladie.

Après la méthode LMP, le professeur insiste sur l'apport des aliments dits "Jedi". "Ce sont les aliments qui vont protéger votre foie et vos bactéries digestives. On peut penser par exemple à la pomme et sa peau. Avec les prébiotiques qu'elle contient, cela va favoriser la croissance des bonnes bactéries et protéger le foie. C'est la pectine des pommes", souligne le professeur. D'ailleurs, Churchill mangeait des pommes tous les jours et a vécu très longtemps malgré une consommation d'alcool importante. De plus, d'autres aliments vont présenter des bienfaits pour le foie et l'organisme comme l'ail, les échalotes ou les oignons. De même pour les tomates, "plus elles sont foncées, plus elles vont être riches en antioxydants", indique le spécialiste. Tout ceci fera que le foie et les bactéries se porteront bien.

Le jeûne intermittent

Pour finir, afin de protéger le foie et l'organisme en général, le jeûne intermittent peut aider mais il est important de le faire correctement. "Beaucoup d'études ont montré que quand vous faites du jeûne intermittent et que vous sautez le petit déjeuner, vous aller perdre un petit peu de poids mais vous n'allez pas améliorer votre métabolisme. Alors que quand vous supprimez les repas vers la fin de la journée, que vous limitez le dîner, c'est là où vous allez l'améliorer. Il faut penser à notre horloge biologique", insiste Gabriel Perlemuter. Pour conclure, le professeur tient à parler du Japon. Pour rappel, les Japonais qui vivaient à Okinawa avaient l'espérance de vie la plus importante au monde. Et le spécialiste l'explique par le fait qu'ils partent de table en ayant encore un peu faim. Une méthode qui plaît beaucoup au foie.