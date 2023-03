Martinique : avec le retour de la dengue, la prévention dans les quartiers devient une priorité

La dengue est de retour aux Antilles. Cette maladie virale est transmise par le moustiqueAedes Aegypti, cousin du moustique tigre. Si 80 % des infections sont asymptomatiques ou bénignes, la dengue peut être mortelle dans 1 à 2 % des cas, principalement lors de formes hémorragiques. À ce jour, 79 cas ont été confirmés biologiquement en Guadeloupe, 25 en Martinique, selon les derniers chiffres des Agences Régionales de Santé. En Martinique, pour les équipes de la Collectivité Territoriale (la CTM), la prévention dans les quartiers reste la priorité. Une trentaine d'interventions par jour sont réalisées aux quatre coins de l'île.

Des symptômes douloureux

De maison en maison, les équipes de la collectivité traquent sans relâche l'Aedes aegypti, devenu l'ennemi numéro un de Martinique. "On essaie de donner des recommandations aux administrés pour éviter qu'ils ne continuent à alimenter des gîtes [contenants abritant les larves de moustiques, ndlr]. Tout en faisant une inspection pour supprimer les gîtes et vérifier s'il y a des moustiques à l'intérieur", explique Marie-Julie, agent de prévention, lors d'une intervention suivie par Europe 1.

Les symptômes de la dengue ont déjà été détectés chez des habitants de six communes de la Martinique. "De la fièvre, des douleurs articulaires, douleurs musculaires, des douleurs au niveau des yeux… Ça nous permet de savoir s'il y a des cas suspects et de dire aux patients d'aller consulter un médecin pour avoir une confirmation biologique", ajoute l'agent de prévention.

Forcément, le passage des équipes de la CTM rassure la population. "Ça permet de sensibiliser un maximum. Et même si on essaie d'avoir les bons gestes, on ne les a pas forcément toujours. Donc effectivement, c'est plutôt rassurant", concède un couple d'habitants. Au niveau des laboratoires, 25 cas de dengue ont déjà été confirmés sur l'île. L'alerte épidémie niveau deux a été déclenchée.