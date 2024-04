Maladie de Parkinson : un traitement antidiabétique semblerait efficace selon un essai clinique, une première

Se dirige-t-on enfin vers un traitement efficace contre la maladie de Parkinson ? Un traitement déjà utilisé pour le diabète de type 2 serait aussi efficace pour Parkinson, cette maladie qui touche dix millions de personnes dans le monde. Le médicament développé par le laboratoire français Sanofi a montré un ralentissement de la progression des symptômes moteurs de Parkinson, comme les tremblements, les difficulté à faire des mouvements ou les raideur musculaires.

Le constat a été effectué lors d'un essai clinique, chez des patients à un stade précoce de la maladie. Et ces résultats qualifiés de première, ont été publiés dans la revue scientifique américaine The New England Journal of Medicine (NEJM).

Ralentir le processus neurodégénératif

L'essai clinique a été mené sur 150 personnes atteintes de Parkinson. La moitié a reçu l'anti-diabétique Lixisénatide et l'autre moitié un placébo. Un an plus tard, ceux qui ont reçu le placébo ont vu leur symptômes s'aggraver, comme les tremblements, ou les difficultés à marcher. En revanche, la maladie n'a pas évolué chez le groupe qui a bénéficié du traitement. Si le Lixisénatide fonctionne, c'est parce qu'il empêche la mort des neurones explique, Olivier Rascol, neurologue au CHU de Toulouse et co-auteur de l'étude.

"Ce médicament antidiabétique, le Lixisénatide, qui n'a pas été développé pour la maladie de Parkinson, cible des récepteurs dans le cerveau. On pense que ces récepteurs sont impliqués dans des mécanismes qui sont importants pour la survie des neurones. C'est par ce mécanisme que le liquide a un effet positif chez les malades parkinsoniens", détaille le médecin.

Ralentir le processus neurodégénératif c'est tout l'objectif. Aujourd'hui les traitements permettent seulement de limiter les symptômes mais la maladie continue de progresser. Grâce à ces résultats prometteurs, les chercheurs espèrent mener un essai de plus grande ampleur.