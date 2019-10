Luminothérapie : la lumière comme antidote aux dépressions saisonnières

Revoilà le blues de l'hiver. 5 à 10% des Français sont touchés par la dépression saisonnière chaque année. En cause ? Une baisse de la luminosité l'hiver, notamment après le changement d'heure effectué ce week-end, qui raccourcit les jours. C'est le cas de Nathalie notamment, qui sait que chaque année elle risque de replonger.

La luminothérapie aussi efficace qu'un anti-dépresseur

Désormais, cette femme de 51 ans prend les devants grâce à un traitement de luminothérapie, soit une exposition à des rayons lumineux. "Tous les matins, je commence par des petites séances de cinq minutes à la maison, toujours à la même heure, au réveil. Pour arriver à plus ou moins 20 minutes tous les jours. C’est comme me laver les dents. Moi j’ai des luminettes, c’est comme des lunettes que l’on pose sur son visage. Cela me laisse le temps de faire mon thé, d’écouter les infos. Les bienfaits sont assez incroyables. Dès la première année, j'ai ressenti un changement dès les deux trois jours qui ont suivirent".

Nathalie apprécie particulièrement cette sensation "d'énergie qui remonte". Pertes de concentration au bureau, envie de manger beaucoup plus et surtout du sucre ou encore l'impression d'avoir du mal à démarrer la journée ... Tous ces signes avant-coureurs de la dépression saisonnière ont ainsi disparu avec cette thérapie. D'ailleurs, des études scientifiques ont montré que la luminothérapie était aussi efficace qu'un anti-dépresseur sans effets secondaires. Une mise en garde toutefois : il faut acheter uniquement les appareils portant le marquage CE et la mention dispositif médical. Ce traitement est également fortement déconseillé aux personnes souffrant d'une maladie de l’œil type rétinopathie, DMLA ou glaucome.