Lumière, température, alimentation… Ces conseils pour lutter contre le blues hivernal

Est-il possible de combattre le blues hivernal ? Durant l'hiver, avec le froid et le manque de soleil, certaines personnes peuvent être touchées par cette forme spécifique de dépression pendant les mois d'hiver. Souvent catégorisée comme une déprime saisonnière, elle se manifeste principalement par une fatigue croissante, de la paresse, de la morosité ou même de l'irritabilité. Interrogés sur le sujet dans Bienfait pour vous, Marie-Claude Treglia, journaliste pour Psychologie Magazine, et Lionel Conderon, médecin généraliste, présentent quelques conseils pour venir à bout de ce blues hivernal.

Se mettre à l'écoute des ressources

Pour faire face à cette déprime saisonnière, il y a plusieurs forces sur lesquelles il faut compter, à commencer par soi-même. Chacun présente une force de caractère dans laquelle il est possible de puiser des forces. "L'idée est de se mettre à l'écoute de notre ressource, d'aller chercher ce qui, en nous, est une force. Justement, au lieu d'écouter toutes ces voix avec des pensées négatives, regardons, cherchons et mettons nous à l'écoute de ce qu'on sait faire de bien, de ce qui nous pousse vers le haut", explique Marie-Claude Treglia au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Retrouver de la lumière

Généralement, ce problème de blues hivernal est associé au manque de lumière et arrive de la Toussaint à Pâques. Pour le docteur Lionel Conderon, durant l'hiver, les personnes "ne sont pas suffisamment à l'extérieur". "Quand le jour va paraître et si vous passez toute la journée dehors, vous allez recevoir suffisamment de lumière. En revanche, à l'intérieur d'une maison, il est impossible de recevoir le quota de lumière", affirme-t-il. Selon le médecin généraliste, les personnes qui travaillent dehors n'ont pas de blues hivernal. Ce problème est lié à la rupture avec l'environnement et la nature.

"La solution est de retrouver de la lumière et pourquoi pas avec des éclairages plus spécifiques utilisés le matin. En trois jours, il est possible de retrouver son énergie. Avec un antidépresseur, il va falloir trois semaines et ce n'est pas garanti", précise Lionel Conderon, instructeur de yoga.

Écouter l'émotion

Les individus ont tendance à écouter leurs ennemis ou bien les propos qui les dévalorisent tout en oubliant par moment de prêter attention à leurs émotions. "L'émotion ne nous ment pas. L'idée serait de l'écouter et pas seulement quand elle est positive. Qu'on soit triste, en colère ou indigné, l'émotion nous dit ce qui est important et ce qui a du sens pour nous. Apprendre à l'écouter, au lieu de la voix mentale du cerveau, permet de se mettre à l'écoute de notre personne et peut-être se faire du bien", prévient Marie Claude Treglia.

Gérer la température de son corps

Pour booster son énergie, il est nécessaire par prendre soin de son corps, notamment avec la température. Entre la nuit et la journée, il y a plus d'1,4 degré de différence. "Cela est géré par des petites horloges dans le cerveau et c'est ce marqueur qui fait que vous êtes en forme. Si vous avez la même température la nuit et le jour, ce n'est pas bon et vous allez être fatigué", alerte Lionel Conderon. L'idée est de pouvoir réactiver sa température le matin.

"Pourquoi pas une douche chaude le matin qui va nous réchauffer, mais tout en restant enveloppé après car il ne faudrait pas que l'organisme perde son énergie. Et puis surtout bouger. Si vous faites de l'activité physique, vous démarrez la machine et vous repartez du bon pied", détaille le médecin. "Pour se refroidir le soir, le paradoxe, c'est que vous allez aussi prendre une douche chaude. En revanche, vous allez rester plutôt déshabillé et comme vous avez chaud, le corps va éliminer cette chaleur et vous allez être dans une ambiance fraîche", conclut-il. Pour lui, baisser le thermostat dans toutes les chambres à coucher est un très bon élément pour mieux dormir et s'apaiser. Un geste pratique en temps de sobriété énergétique.

Éviter les compléments alimentaires

Pour le docteur Lionel Conderon, diplômé en acupuncture, nutrition et biologie, "les compléments alimentaires ne vont pas servir à grand chose si une personne possède déjà les vitamines qu'il faut et si elle est bien carencée". "C'est un manque de soleil, donc vous pouvez prendre toutes les vitamines, cela ne va pas suffire", souligne le médecin. Le plan national alimentation santé, avec la consommation de cinq fruits et légumes par jour par personne, apporte les vitamines suffisantes. "Il faut bien manger, c'est la clé", conclut-il.