Les ondes émises par nos smartphones ont-elles un impact sur la fertilité ?

Qu'ils soient contre une oreille, dans une poche ou au fond d'un sac, les smartphones sont près de nous presque tout le temps. Mais les ondes émises par ces appareils peuvent-elles avoir un impact sur la fertilité, en particulier quand un téléphone passe des heures dans la poche d'un pantalon ? C'est la question que se pose Rachel, une auditrice d'Europe 1. Il est vrai que "certaines études concluent que les ondes émises par nos téléphones, mais aussi le Wi-Fi, pourrait avoir un effet toxique sur le nombre de spermatozoïdes et leur mobilité", pointe le docteur Jimmy Mohamed dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1.

Un "épiphénomène"

"Mais ce n'est pas parce que vous allez avoir moins de spermatozoïdes que cela va avoir un impact sur votre fertilité", rassure-t-il. Pour Jimmy Mohamed, "peut-être que l'on en fait un peu trop sur ces épiphénomènes en oubliant certaines choses du quotidien", qui sont beaucoup plus toxiques, comme par exemple le cannabis. "Si on prend les hommes qui consultent un spécialiste pour infertilité, on se rend compte que 10% d'entre eux fument du cannabis. Il abîme les spermatozoïdes et détruit les mitochondries des cellules [sorte de "moteur" qui assure notamment la respiration cellulaire, ndlr].

Le danger de la chaleur pour les hommes

En revanche, Jimmy Mohamed pointe le risque d'avoir un téléphone portable dans sa poche, ou un ordinateur sur ses cuisses, lorsqu'ils chauffent. "La chaleur va augmenter le stress oxydatif des spermatozoïdes, et on sait qu'une variation de 1 degré entre la température du corps et des bourses [qui doit être normalement 2 degrés sous la température corporelle, ndlr] va entrainer une baisse de 14% des spermatozoïdes." C'est la raison pour laquelle certains métiers "sont plus à risque d'infertilité", indique encore le médecin. Il s'agit notamment des boulangers, des cuisiniers, ou encore des pizzaiolos.

Les effets du tabac pour les femmes

Mais les hommes ne sont pas les seuls à risquer de voir une baisse de fertilité : les femmes aussi sont concernées par le phénomène. Et s'il n'y a pas de données franches concernant les ondes émises par les smartphones, les effets du tabac son sans appel. "Les fumeuses vont mettre plus de temps à avoir un enfant, et leur ménopause arrive en moyenne deux ans avant les non-fumeuses. Sans oublier que le tabac va abîmer le microbiote vaginal via une baisse d'œstrogènes dans le sang. On retrouve même des traces de tabac dans le vagin des fumeuses !"