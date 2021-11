Trois façons de manger de la soupe, entre adultes ou avec les enfants !

"Mange ta soupe pour grandir" ! Qui n'a jamais entendu une telle injonction, souvent accompagnée de la mesure ultime d'être privé de dessert ? Pourtant, depuis quelques années, la soupe semble redevenir tendance : on la propose de plus en plus au restaurant, voire même à la table des enfants ! Outre ses vertus nutritives, elle possède de nombreux bienfaits pour l'organisme. Pauvre en calories, c'est une source de vitamines et de minéraux pour l'organisme et contribue à son hydratation. Pour les personnes dont la santé est fragile, elle réduit les risques cardiovasculaires et les cancers autant qu'elle rassasie ceux dont l'appétit est gargantuesque.

Un plat à consommer de préférence le soir, car il favorise la digestion. Mais comment ? Notre chroniqueur Abdel Alaoui nous fait part de ses conseils et astuces pour découvrir ou redécouvrir la soupe, en famille ou entre amis.

A LIRE AUSSI - Cinq façons simples de lutter contre la dépression hivernale

Comment faire manger de la soupe aux enfants ?

Depuis quelques années, les enfants se sont réconciliés avec la soupe généreuse et ludique. Elle ne les effraie plus et certains ont même leur recette de soupe préférée à la soupe d'épinards avec des carrés de fromage. C'est bon, ça marche. C'est justement pour faire passer la soupe plus facilement. Vous jetez un petit carré de fromage blanc, vous mixez tout ça et ça la rend plus accessible, plus facile et plus ludique

Il y a aussi la soupe de carottes avec du miel, revenu avec du miel, ou des oignons, de l'ail. On met un peu d'eau, on mixe tout ça et on fait goûter ça aux enfants. Les enfants adorent les carottes. Et il y a, évidemment, la soupe de pâtes alphabétiques.

Quand la soupe permet de s'évader

Chaque pays a sa soupe. En France, on connaît évidemment la soupe à l'oignon, la soupe de poisson avec une bonne rouille et du pain rassis. Et c'est tellement bon, ça réchauffe. Alors après, il y a le minestrone italien. Vous connaissez ? C'est très bon, avec des petites pâtes, avec des tomates et des petits dés de légumes de saison. Il y a aussi le bortsch, soupe russe à base de pomme de terre, de betterave et de viande. Au Japon, il y a la soupe miso à base de soja, d'algues et de poisson séchés.

Après, il y a la chorba. Alors ça, c'est la soupe de l'Afrique du Nord avec des tomates, des pois chiches, de l'agneau, du cumin, du ras-el-hanout. C'est pas les mêmes calories. On s'amuse aussi avec des légumes, avec plein de poireaux, beaucoup d'eau et des légumes en morceaux dans la chorba. C'est tellement bon. Au Maroc, il y a aussi la harira (qui ressemble à la chorba, avec des pois-chiche, du blé concassé, possiblement de la viande).

Enfin, vous pouvez aussi essayer la soupe vietnamienne à base de nouilles de riz et de pousses de soja, qu'on appelle le phô.

Comment faire une soupe avec des légumes de saison ?

Je vais vous donner envie de refaire de la soupe maison à vos enfants. Alors, une soupe de potiron : c'est la saison. C'est trop facile de mettre des potirons et de l'eau et de mixer. Alors non, moi, je vais faire quelque chose d'autre. Évidemment, une recette un peu plus facile et plus simple.

Il y a ceux qui laissent la peau, d'autres qui l'enlèvent ça donne un petit goût d'amertume et de texture. Alors, il vous faut

- Des potirons, à peu près 1 kilo

- 1 oignon

- 3 carottes pour apporter un petit goût sucré

- 2 gousses d'ail

- Une pomme de terre pour la consistance

- Un peu de crème, un peu de beurre salé et un peu d'huile d'olive

- Du sel et du poivre

On coupe tout ça, on fait suer, on mouille avec un peu d'eau, une fois cuit, on rajoute la crème et le beurre et on mixe et on rajoute quelques petites brisures de châtaignes un peu sucrées. Et il n'y a plus qu'à goûter !