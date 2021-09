Le pass sanitaire ne concernera plus que 64 centres commerciaux à partir de mercredi, contre 178 aujourd'hui

Le nombre de centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés en France soumis à l'obligation du pass sanitaire va passer de 178 à 64 à compter de mercredi, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur BFMTV. Cette décision a été prise en raison de "la baisse du taux d'incidence constatée sur l'ensemble du territoire", selon un communiqué du gouvernement.

Les 64 centres commerciaux qui resteront concernés par le pass sont situés dans 9 départements où le taux d'incidence du coronavirus s'est maintenu au-dessus de 200 pour 100.000 habitants, a précisé le ministère à l'AFP, notamment dans le sud-est de la France. Ces départements sont le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Corse-du-Sud, le Rhône, la Seine-Saint-Denis.

Obligation levée notamment en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

"Dans les départements où l'incidence est passée sous les 200 pour 100.000 habitants et où depuis une semaine l'incidence est en baisse continue nous supprimerons l'obligation de pass sanitaire", a indiqué le ministre de l'Economie. Les départements pour lesquels cette obligation sera levée sont ceux de l'Île-de-France (à l'exception de la Seine-Saint-Denis), quatre départements de Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques), trois d'Occitanie (Haute-Garonne, Hautes Pyrénées et Pyrénées orientales), trois d'Auvergne-Rhône-Alpes (Isère, Loire et Haute-Savoie) ainsi que le Bas-Rhin, précise le communiqué du gouvernement.

"Le Premier ministre a décidé qu'avec (le ministre de la Santé) Olivier Véran nous signerions l'arrêté à partir de mercredi de cette semaine", a précisé Bruno Le Maire. En dehors des centres commerciaux où il "a eu un impact", le pass sanitaire "a protégé l'économie française", comme l'a fait "la vaccination", selon le ministre.