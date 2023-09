Le gouvernement annonce un coup de pouce pour les assistants de régulation du Samu

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau va donner un coup de pouce en faveur des assistants de régulation médicale (qui répondent au "15"), actuellement en grève, avec notamment une hausse de 100 euros d'une prime mensuelle, a-t-il indiqué jeudi. "Je vais tout à l'heure annoncer une augmentation de 100 euros par mois de leur prime spécifique liée à leur fonction de régulation médicale", a déclaré le ministre invité de franceinfo en amont d'une visite au Samu du Val-de-Marne, à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil.

Sous-effectif chronique

Le ministre va également leur ouvrir une progression plus rapide au sein de la grille salariale dont ils dépendent. L'Union nationale des assistants de régulation médicale (Unarm) et l'Association française des assistants de régulation médicale (Afarm) ont lancé en juillet un mouvement de grève pour réclamer des embauches et une revalorisation salariale. Le service n'est pas perturbé par cette grève toujours en cours, les salariés se déclarant grévistes étant aussitôt assignés à leur poste.

Selon ses représentants, la profession souffre d'un sous-effectif chronique, aggravé par les nouvelles missions données au "15" pour désengorger les services d'urgences. Les patients sont incités de plus en plus à appeler le 15 avant de se rendre à l'hôpital, pour pouvoir le cas échéant être orientés vers une autre solution, médecin de ville ou autre. Pour certains hôpitaux, l'appel au 15 est même obligatoire avant d'être admis aux urgences.

Les associations réclament une prime de 120 euros, et une réforme de leur grille salariale. Un assistant de régulation médicale touche environ 1.800 euros brut en début de carrière. Les associations estiment par ailleurs qu'il manque entre 800 et 1.200 assistants médicaux en France, avec un effectif actuel d'environ 2.500 personnes.