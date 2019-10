Lancement national d'une campagne d'incitation à manger des fibres : "C’est bénéfique pour le poids et pour prévenir les problèmes de diabètes"

Santé Publique France lance mardi une campagne pour inciter à manger plus de céréales complètes, et plus de légumineuses telles que les lentilles, les flageolets, les haricots blancs ou rouges. En effet, 60% des Français de mangent pas assez de céréales complètes et 85% n'obéissent pas à la recommandation de manger des légumineuses au moins deux fois par semaine.

Ces aliments sont riches en fibres, or elles sont primordiales pour le bon fonctionnement du corps humain. "Aujourd’hui, on est aux alentours de 17 grammes par jour pour un adulte, alors que l’on préconise au minimum 25 grammes", relève auprès d’Europe 1 le nutritionniste Raphaël Gruman. "Les fibres vont avoir différents intérêts : le premier est de limiter l’assimilation des glucides. En ayant des fibres dans son alimentation, on ralentit le passage du sucre dans le sang. C’est bénéfique pour le poids et pour prévenir les problèmes de diabètes", poursuit ce médecin.

Lutter contre le grignotage

L’assimilation de fibres est aussi un bon moyen pour limiter la consommation de snacks et autres encas sucrés ou salés dans la journée."Avec le ralentissement des sucres dans le sang, on va avoir une satiété plus longue dans la journée. En consommant des lentilles ou des pâtes complètes pour un déjeuner, on va tenir beaucoup plus longtemps dans l’après-midi sans avoir faim, ce qui va aussi éviter les grignotages", explique Raphaël Gruman.