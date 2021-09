Ventoline, sport, biothérapie… Quelles sont les solutions efficaces contre l'asthme ?

INTERVIEW

En France, l'asthme concerne environ 4 millions de personnes. Cette pathologie inflammatoire et chronique touche les bronches, avec des formes sévères qui ne sont pas rares : près de 6% des asthmatiques seraient atteints de cette forme et l’Inserm estime qu’environ 900 personnes en décèdent chaque année. Il existe plusieurs moyens d'enrayer une crise d'asthme, en distinguant les traitements de fond des traitements de la crise, comme l'explique lundi, au micro de Mélanie Gomez et Julia Vignali, le professeur Antoine Magnan, pneumologue à l'hôpital Foch à Suresnes. Sur Europe 1, il démêle le vrai du faux dans l'émission Bienfait pour vous.

Les gens pensent souvent que le traitement pour un asthmatique, c'est la Ventoline. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car la Ventoline ne traite pas la maladie. Alors, quels sont les vrais traitements de l'asthme ?

"La Ventoline est un vrai traitement des symptômes. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment ce qui va relâcher le muscle. Mais en relâchant les muscles, on ne traite pas l'inflammation et c'est vraiment l'inflammation qui est à l'origine du déclenchement des symptômes. Donc, il faut un traitement anti-inflammatoire qui est très largement un traitement anti-inflammatoire d'action locale en spray ou en poudre, un corticoïde. Mais un corticoïde inhalé, qui n'a pas les effets secondaires des corticoïdes par voie générale."

Les médicaments qu'on a évoqué ne fonctionnent pas tout le temps. Il existe aujourd'hui d'autres choses à proposer aux patients. Quid des nouveaux traitements comme les biothérapies ?

"L'asthme est une maladie sous-diagnostiquée, encore plus pour l'asthme sévère. Il y a beaucoup d'asthmatiques qui restent dans le giron de la médecine générale sans que l'on mette l'étiquette 'asthme sévère'. Et c'est important de le faire parce qu'effectivement, il y a des nouveaux traitements qui, selon le type d'asthme, sont des médicaments qui sont parfois spectaculairement efficaces sans les effets secondaires des corticoïdes. Ce sont des injections sous-cutanées, qui se font une fois par mois ou une fois tous les deux mois."

Les asthmatiques ne peuvent pas faire de sport ou certains sports, est-ce une idée reçue ?

"C'est une idée fausse, hormis le parachutisme et la plongée sous marine avec bouteilles très profond, et encore : quand les gens sont très bien équilibrés et leurs fonctions respiratoires normales, ça peut se travailler s'il s'agit de sports indispensables pour eux. Autrement, le sport est très fortement recommandé. Ça améliore l'asthme car ça améliore la sensation d'essoufflement. Cela suffit à améliorer la qualité de vie et la gestion de son asthme."