La recette du petit-déjeuner idéal pour rester concentré ? Réponse avec cette étude scientifique

Quelle est la recette idéale du premier repas de votre journée ? Selon une étude publiée dans la revue scientifique Journal of Dairy Science, un petit-déjeuner riche en protéines permet d'être plus concentré toute la matinée.

Un petit-déjeuner riche en protéines

Pourtant, sur les 80% des Français qui prennent un petit-déjeuner, six sur dix ont une préférence pour la traditionnelle baguette beurrée. "Moi, je prends un café, une tartine avec du beurre et du miel dessus", "un verre de jus d'orange et une tartine", "un chocolat chaud, du lait et des viennoiseries", témoignent ces Français.

Sauf qu'avec un croissant comme petit-déjeuner, souvent, dans l'heure qui suit, vous vous retrouvez avec le ventre qui gargouille. À l'inverse, un petit-déjeuner riche en protéines, avec des œufs, des flocons d'avoine par exemple, vous permettent d'être rassasiés et vous pourrez même gagner 30 minutes, en moyenne, de concentration en plus, soit trois fois plus qu'avec des tartines. "En ayant un petit déjeuner protéiné, on va vraiment aider le corps à synthétiser la dopamine, la noradrénaline. Ce sont deux neurotransmetteurs, deux molécules qui vont agir sur notre état d'esprit et avoir cet effet sur la motivation, sur la concentration et sur la mémorisation", explique une diététicienne nutritionniste au micro d'Europe 1.

La nutritionniste recommande donc d'accorder son café à un petit fromage affiné, du saumon fumé ou des œufs. Les becs sucrés peuvent penser aux muffins ou pancake protéinés.