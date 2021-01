LA QUESTION SEXO - Ma mère refuse de comprendre que j'ai une vie sexuelle, que faire ?

Comment faire comprendre à une mère que son enfant est adulte et qu'il a, potentiellement, des relations amoureuses et sexuelles ? Lundi, dans l'émission "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond aux inquiétudes de Martin, auditeur d’Europe 1, dont la mère refuse d'entendre parler d'une quelconque compagnie amoureuse. Celle-ci semble avoir du mal à admettre que son fils devienne autonome. Mais le jeune homme semble également tenir à l'affection et à la protection que lui offre sa mère.

La question de Martin

"Je viens de quitter le nid familial récemment, pour un petit studio à Paris. Ma mère est venue m'apporter une couverture 'une place'. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une couverture 'deux places'. Elle m'a dit que c'était bien suffisant pour moi tout seul… Mais je ne suis pas toujours seul ! Elle ne veut pas en entendre parler."

La réponse de Catherine Blanc

La maman de Martin refuse-t-elle d'admettre que son fils a grandi ?

Pour un parent, il peut être difficile d'assimiler que son enfant n'en est plus un, et qu'il a sa vie et sa sexualité propres. Or offrir une couverture deux places serait symbolique pour la mère de Martin : cela voudrait dire accepter qu'il y ait, potentiellement, quelqu'un dans la vie de son fils. Pour elle, ce don pourrait même représenter un message - voire une invitation - pour que Martin développe sa vie sexuelle

Est-ce un problème pour autant ?

On peut sourire tendrement face au refus de cette maman de donner cette fameuse couverture. Mais Martin peut également lui signifier qu'il n'est plus un bébé, et ainsi s'affirmer en tant qu'homme. D'ailleurs, pourquoi n'achète-t-il pas sa couverture par lui-même ? Il pourra toujours demander un remboursement à ses parents si ses finances sont serrées, et ainsi gagner en autonomie.

Martin doit-il discuter de la situation avec sa mère ?

Martin semble prendre la situation avec de l'humour, et elle est d'une gravité relative. Mais il est préférable qu'il discute quand même avec sa mère de son émancipation. En effet, l'attitude de sa mère pourrait poser problème si elle venait à perdurer dans le temps. Mais Martin doit également s'interroger : pourquoi cette couverture le perturbe-t-il autant ? Lui même semble avoir du mal à se détacher de sa mère, et à prendre le risque qu'elle ne se désintéresse de lui.

Le "syndrome du nid vide" est-il courant ?

Le "syndrome du nid vide" évoque la solitude, parfois très forte, que peuvent ressentir les parents lorsque les enfants quittent le domicile familial. Il touche souvent des mères qui ont le sentiment que, si elles n'ont plus à s'occuper de leurs enfants, elles n'ont plus de rôle du tout. Ce sentiment rappelle, chez les femmes, la période qui suit l'accouchement, et où elle n'abritent plus leur enfant dans leur ventre : celui-ci est soudain vide. Les hommes sont donc moins concernés, mais il peut également leur arriver de ressentir la souffrance terrible du "syndrome du nid vide".