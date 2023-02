«La peau n'est quasiment pas ouverte» : opération de vasectomie sans bistouri au CHU de Toulouse

Dix fois plus au cours des dix dernières années : de plus en plus d'hommes ont recours à la vasectomie en France. En 2021, 23.000 hommes y ont eu recours, selon les chiffres de l'Assurance maladie. Au CHU de Toulouse, la vasectomie peut désormais se faire sans bistouri. Une opération rapide, sans anesthésie générale - une première dans l'Hexagone.

L'opération se fait sous anesthésie locale. "On va faire une petite piqûre monsieur", lance le professeur Éric Huygue, professeur d'urologie. Après quelques minutes, le praticien va faire une simple incision de cinq millimètres. "Avec cette pince à anneaux, on va attraper spécifiquement le déférent. C'est le canal qui amène les spermatozoïdes à bon port. C'est ce qui nous permet de faire la vasectomie sans avoir à ouvrir aucun muscle et finalement, par une simple moucheture de la peau. Il y a moins d'hématomes, il y a moins de douleurs post-opératoires et il y a moins d'infections parce que finalement, la peau n'est quasiment pas ouverte."

Une nouvelle technique qui rassure ce patient

Après deux enfants, Guillaume, qui arrive de l'Ariège, n'en voulait plus d'autres. Cette nouvelle technique, plus rapide et moins invasive, le rassurait. "Le deuxième à quatre ans et on est sûr qu'on n'en veut pas d'autres", explique l'homme au micro d'Europe 1. "La contraception hormonale, c'était compliqué, le stérilet était compliqué... Il restait deux solutions pour madame. Pour moi, celle-là est plus simple. Pour le coup, c'est elle qui l'a assumé pendant quelques années donc, maintenant, chacun sa part !"

En l'espace de 15 minutes seulement, l'opération est terminée. Guillaume pourra rentrer chez lui dans la journée. Il faudra qu'il attende maintenant trois mois pour bénéficier de la contraception après avoir passé un spermogramme de contrôle.