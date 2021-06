La fin du port du masque en extérieur "se fera de manière différenciée sur le territoire", a indiqué Emmanuel Macron mercredi soir, en marge d'un déplacement dans le Lot. "La perspective dans laquelle on vit tous, c’est qu’on puisse progressivement l’enlever, et qu’on puisse l’enlever dans les lieux ouverts où il n’y a pas trop de risque. (…) Ca se fera là-aussi de manière différenciée sur le territoire. (…) Au niveau national il faudra encore attendre un peu. Je pense que jusqu'à la fin juin, on va garder au niveau national à peu près la même organisation", a-t-il déclaré lors d'un point presse.

Les jeunes de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, a toutefois indiqué le chef de l'Etat, lors de ce déplacement à Saint-Cirq-Lapopie, en se félicitant au passage que près de 50% des Français adultes aient déjà reçu une première dose de vaccin. Le président a néanmoins appelé les Français à rester "extrêmement prudents et vigilants" car la circulation du virus progresse dans certaines parties du territoire, notamment dans le Sud-Ouest.