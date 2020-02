Ce que notre addiction au téléphone portable dit de nous

INTERVIEW

S'il y a 20 ans le portable n'avait pas une telle importance dans la société, aujourd'hui, un français sur deux déclare consulter son mobile toutes les 10 minutes, selon une étude Elabe. Un geste compulsif, qui peut expliquer la création de la Journée mondiale sans portable, qui a lieu jeudi. L'occasion de s'interroger sur notre "consommation excessive", selon les mots du psychanalyste spécialiste des addictions, Michaël Stora, invité dimanche de Wendy Bouchard au micro d'Europe 1.

>> A LIRE AUSSI : Journée sans portable : à la maison comme au travail, nos conseils pour décrocher

Pour l'auteur d'Hyperconnexion, le terme "d'addiction" au téléphone portable est excessif mais révélateur d'un sentiment de grande solitude : "On sait que les choses que nous utilisons le plus sur le téléphone portable sont les SMS et les réseaux sociaux, finalement est-ce qu'on n'est pas plutôt dépendant aux autres, médiatisé par le portable ?".

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un accroissement de notre dépendance aux autres, pour le spécialiste des addictions, à la condition que le portable devienne un moment de partage, un moment où "on peut parler autour de nos portables", souligne Michael Stora. Avant d'insister : "Il ne faut pas que le numérique l'emporte sur le réel mais que le numérique serve le réel".

Le téléphone portable, un "doudou sans fil"

Plus de la moitié des Français déclarent ne pas pouvoir se passer de son téléphone portable, alors passer une journée sans "lui" est devenu inconcevable, c'est une sorte de "doudou sans fil" qui vise à palier à l'absence, "l'absence de l'autre", considère Michael Stora. Une attitude qui dévoile un comportement contradictoire puisque derrière son portable, "on se sent seul". Une des solutions serait, selon le psychologue, d'avoir une attitude "plus adulte avec le mobile".

La "consommation excessive" de notre téléphone portable révèle un problème plus global : "L'écran fait écran sur d'autres problèmes plus compliqués", selon le spécialiste des addictions qui prévient :"Faisons attention de ne pas se focaliser sur l'écran comme à l'origine de tous les problèmes de notre société."