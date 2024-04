Journée mondiale de la santé : Rezum, une technique mini-invasive pour traiter l'hypertrophie de la prostate

Ce dimanche, c’est la journée mondiale de la santé ! L’occasion de faire un point sur une innovation pour la santé masculine, et un trouble qui peut gâcher la vie des hommes : l’hypertrophie bénigne de la prostate. Un homme sur deux de plus de 50 ans et 70% des hommes de plus de 80 ans présentent des symptômes liés à cette pathologie (fuites, mictions fréquentes). Focus sur une nouvelle thérapie, entièrement remboursée, qui vient d’être présentée au congrès européen d’urologie : le "Rezum".

Plus de médicaments à prendre

"Là, on va pouvoir appuyer pour envoyer notre aiguille". Imaginez un pistolet et à l'intérieur, une aiguille d'un centimètre est introduite dans l'urètre du patient. Une fois arrivée à la prostate, de la vapeur d'eau à 103 degrés est diffusée pendant neuf secondes. "Il y a une sécurité sonore, on attend deux secondes que la diffusion de la vapeur se termine, on rétracte notre aiguille et on peut passer à la ponction suivante. Donc, c'est facile à faire, c'est reproductible", explique l'urologue Marc Fourmarier.

Rezum a ses avantages. L'opération dure dix minutes en anesthésie générale et le patient rentre chez lui le jour même. Autre point positif, contrairement à une prise en charge, il n'y a plus de médicaments à prendre, assure l'urologue. "Aujourd'hui, les patients en ont marre de prendre des médicaments et, qui plus est, des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, et notamment sur l'éjaculation, voire même sur la qualité des érections", précise-t-il au micro d'Europe 1. Cette thérapie est efficace. Rezum est présent depuis cinq ans en France et depuis, sur 1.100 patients, seulement 4,4% ont dû retourner chez l'urologue.