Cette pilule pourrait permettre de réduire les effets néfastes du bruit

On le sait tous; il ne faut pas écouter de la musique à un niveau trop élevé, au risque de s'abîmer l'ouïe. Plus on traumatise ses oreilles en écoutant de la musique à fond, plus on détériore notre capital auditif. Cela se fait progressivement, sans que l'on s'en rende compte, et les dégâts sont irréversibles.

Une découverte financée par l'armée américaine

Jusqu'ici, on pensait que l'on ne pouvait rien faire pour empêcher ce phénomène tristement courant. Mais une découverte des universités de l'Iowa et de Washington prouve le contraire. Grâce à une pilule, on peut bloquer la dégradation des cellules auditives, sans pour autant bloquer l'audition.

Ces recherches ont été financées par l'armée américaine, qui désire que les soldats soient immunisés quant aux bruits d'explosion ou de coups de feu, tout en entendant les ordres. Mais on imagine déjà des usages civils : prendre une pilule avant d'aller en concert et en boîte de nuit pour être sûr de protéger son ouïe. Cette découverte est potentiellement un premier pas vers un vaccin qui protégera définitivement des dégâts liés aux violences sonores.